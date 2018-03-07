Киев мелко мстит за поражение в газовой войне

Список погибших при крушении Ан-26 56-летняя жена родила Виторгану Скандал на дебатах Дом-2 Тесты и опросы

Самое читаемое

Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Алина Загитова разбилась в ДТП
партнеры
Среда 7 марта
Лента новостей
21:31
Умер знаменитый диктатор
20:10
Безумные регионы: семиклассники устроили погром на кладбище под Нижним Тагилом
19:53
Москвич получил удар ножом в шею во время дерзкого налета
19:20
К чему снятся похороны
19:16
Бузовой поставили неутешительный диагноз
18:43
Обиженная на Россию Ахеджакова получила предупреждение
18:13
Как все успеть
18:06
Садальский испугался разоблачения семейной драмы у Малахова
17:54
Предвыборный позор Собчак
17:33
Назван самый опасный город мира
17:18
Раскрыта польза сходства ребенка с отцом
17:03
Захарова мощно приложила униженную Собчак
17:01
Переписка пользователей "ВКонтакте" стала доступной всем
16:40
У больной Божены Рынской нет сил дожить до весны
16:40
Директор DJ Грува жестоко расправился с тещей
16:28
Россия щедро наградила олимпийских призеров после триумфа в Пхенчхане
16:26
Гигантская питониха съела кота (видео)
16:18
Кто раздувает скандал вокруг депутата Слуцкого
16:16
Фрейндлих внесли в черный список
16:15
Куда пропал любовник Волочковой
15:56
В Самаре бизнесвумен рассмешила Путина (видео)
15:45
Сати Казанова сделала заявление о беременности
15:31
Москвичка таинственно исчезла после общения с приставами
15:29
Встреча Путина с медведем попала на видео
15:21
Красавицы показали Путину свои булки и сладости
15:01
В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур
14:56
Александрова похвасталась шикарной растяжкой в новом клипе "Ленинграда"
14:52
Брошенная дочь Задойнова из "Дома-2" растет настоящей красавицей
14:50
Поклонская разоблачила лебезящую перед Украиной Собчак
14:21
Российские звезды записали гимн команды Путина
14:20
Футболист высморкался и вытер сопли о Роналду (видео)
14:02
Уникальная вакцина полностью уничтожила рак
14:00
Известная актриса потеряла ребенка
13:52
В Чечне разбился вертолет
13:46
Рецепт безглютенового крамбла
13:46
Подмосковная компания доказала соблюдение экологических требований
13:46
Боксер Федор Чудинов стал доверенным лицом Владимира Путина
13:44
Пенсионер притворился котом и был убит братом
13:39
Эрнст столкнул лбами Цымбалюк-Романовскую с бывшей товаркой
13:35
Вдова Марьянова: Муж называл меня "страшко"
13:24
Под Москвой четверо мигрантов угнали иномарку за 3,5 млн
13:24
Путин сделал неожиданное признание о Меланье Трамп
13:23
Урки увезли рыдающую Буланову в лес
13:08
Собянин поддержал идею врачей разработать стратегию развития здравоохранения
12:56
95-летний Этуш выматерился из-за новорожденной дочки Виторгана
12:37
Синоптики пригрозили России глобальными катастрофами
12:22
Россиянин зарубил пасынка и спрятал тело на балконе
12:18
Джигарханян наказал бесстыжего Малахова за нежности с Цымбалюк-Романовской
12:13
5 доводов стать лучшей версией себя
11:58
США нагло обманули Путина
11:45
Хилькевич о встречах с похотливыми мужчинами за деньги
11:34
Военный пенсионер открыл стрельбу в отеле под Москвой и умер
11:29
Соловьев объяснил хаос во время дебатов на ТВ
11:19
Народ пришел в восторг от сына-красавца Лазарева
11:13
Шепелеву запретили эфир после избиения Цымбалюк-Романовской
11:00
Россиянка зарезала любовника и пыталась оживить его пластырем
10:57
Топ-6 книг о женщинах и для женщин
10:55
В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week Russia
10:50
Россиян предупредили об опасной эпидемии
10:47
Во Франции показали голую Ангелу Меркель
10:38
Жена-пенсионерка осчастливила Виторгана: стоит ли рожать после 50
10:30
Раздетая Бузова показала в окно свои ягодицы
10:19
Украинские радикалы смачно плюнули на Собчак
10:06
Доллар превращается в рисковый актив
09:25
Дмитрий Маликов об избиении жены: Ну бывает
09:23
"Грязь, диверсия": Авербух о смене гражданства Медведевой
09:21
Грудинин неожиданно покаялся перед Собчак
08:59
Сказочно богата: у Волочковой обнаружили 24 квартиры
08:57
Безработный москвич задушил пожилую соседку
08:32
Страшная смерть россиян в Сирии насмешила Украину
08:25
США бросили умирать "шпионку" Настю Рыбку
08:21
Сыну Фриске и Шепелева сделали операцию
23:17
Первый Саратовский экономический форум прошел с размахом
22:04
Юлия Самойлова заинтриговала молчанием перед "Евровидением"
21:55
"Усталость и оперение": что погубило Ан-26 в Сирии
21:50
Опубликован список жертв крушения Ан-26 в Сирии
21:44
Объявлены номинанты премии "Ника"
21:27
Как живут богачи из списка Forbes
21:12
Собчак врезала Жириновскому за грубость
20:45
Киркоров откровенно о внебрачном сыне
20:35
Умер народный артист России
20:26
В Ростове задержали маньяка с кинжалом (видео)
19:51
Пресняков спрятался после скандала с Пугачевой
19:46
Число погибших при крушении Ан-26 в Сирии увеличилось
19:19
Безумные регионы: омских чиновников через суд заставили купить школьникам новые тарелки
19:11
Пилот рухнувшего в Сирии Ан-26 героически спас сотни жизней
19:05
Собчак бросилась в ноги Порошенко ради Крыма
18:42
К чему снится смерть
18:39
На месте крушения Ан-26 в Сирии найден черный ящик
18:07
На севере Москвы случилось смертельное ДТП
17:37
Подробности крушения Ан-26 в Сирии
17:22
Появилось видео наезда кортежа Порошенко на пенсионера
17:21
5 советов для весеннего макияжа
17:15
Поргина увозит онкобольного Караченцова к любовнице
16:55
Шепелев вызвал восторг видео с блондинкой
16:45
В Сирии рухнул российский самолет: погибли десятки человек
16:43
Ругань пилотов Ан-148 перед смертью привела в ужас экспертов
16:40
Что россиянки предпочитают в сексе
16:39
Лепс привел к Эмину повзрослевшую дочь с парнем
16:33
Найдена главная причина рака
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обмишурившаяся Цымбалюк-Романовская грязно выругалась
Сыну Фриске сообщили о смерти бабушки
Джигарханян наказал бесстыжего Малахова за нежности с Цымбалюк-Романовской
Избитый Цымбалюк-Романовской Рудинштейн госпитализирован
Шепелеву запретили эфир после избиения Цымбалюк-Романовской
В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур
Экономика

Киев мелко мстит за поражение в газовой войне

Фото: GLOBAL LOOK press
Украина уже не знает, что придумать от собственного бессилия в газовой войне с Россией, которую сама же развязала. На этот раз Киев заявил о подготовке к аресту зарубежных активов "Газпрома".
прочитано 818 раз

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минюсту страны скоординировать действия с "Нафтогазом" и изучить возможность ареста зарубежных активов "Газпрома". До этого он потребовал от ответственных ведомств активизировать усилия по взысканию с российской компании  штрафа, присужденного Киеву по решению Стокгольмского арбитражного суда.

ПО ТЕМЕ

Кто победит в газовой войне России и Украины

Газовая война с Украиной: мифы и реальность

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Активы "Газпрома" находятся в более чем 20-ти странах по всему миру, российский газ по трубопроводу "Северный поток" поставляется практически во все государства Европы. Наблюдатели полагают, что арест счетов или имущества российской компании за границей неизбежно повлечет за собой проблемы у потребителей голубого топлива. 

Владимир Гройсман. Фото: wikipedia.org

Напомним, что в ноябре 2015 года Украина отказалась от поставок российского газа, но фактически покупает его по реверсу из Европы по завышенным ценам. 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда по поданному украинской стороной иску на транзит газа. Киев настаивал на повышении тарифов на перекачку голубого топлива в Европу. Представители российской компании выразили несогласие с решением суда и сообщили, что будут его опротестовывать.

1 марта "Газпром" прекратил поставки газа на Украину. Ситуация практически вышла из-под контроля, и украинские власти не на шутку испугались – в стране действует план по ограничению потребления природного газа. Петр Порошенко лично обратился к украинцам с просьбой на несколько дней снизить температуру в своих домах. В соцсетях была запущена кампания с хештегом #прикрути.

7 марта 2018, 20:42

комментарии

Политика

Захарова мощно приложила униженную Собчак
Путин сделал неожиданное признание о Меланье Трамп
Страшные тайны: Муаммар Каддафи
Володин пригласил зарубежных наблюдателей на выборы

Шоу-бизнес

Волочкова сенсационно отказалась от 22 квартир
Бузовой поставили неутешительный диагноз
Садальский испугался разоблачения семейной драмы у Малахова
У больной Божены Рынской нет сил дожить до весны

Проишествия

"Усталость и оперение": что погубило Ан-26 в Сирии
Появилось видео наезда кортежа Порошенко на пенсионера
Подробности крушения Ан-26 в Сирии
Ругань пилотов Ан-148 перед смертью привела в ужас экспертов

Lifestyle

Российские звезды записали гимн команды Путина
Во Франции показали голую Ангелу Меркель
Топ-6 книг о женщинах и для женщин
"Оскар-2018" официально назван худшим в истории
Шоу-бизнес

Шепелеву запретили эфир после избиения Цымбалюк-Романовской

Громким скандалом закончились съемки программы "На самом деле"
Шоу-бизнес

Народ пришел в восторг от сына-красавца Лазарева

Певец объяснил, почему прятал наследника
Шоу-бизнес

95-летний Этуш выматерился из-за новорожденной дочки Виторгана

Актер эмоционально отреагировал на новость
Шоу-бизнес

Сати Казанова сделала заявление о беременности

Певица прокомментировала информацию о скором прибавлении в семье

Гороскоп

Обиженная на Россию Ахеджакова получила предупреждение
Астрологический прогноз с 5 по 11 марта 2018 года
Пегова находится под контролем врачей
Что скрывает Олег Дерипаска

Фоторепортажи

Лепс привел к Эмину повзрослевшую дочь с парнем
Как живут богачи из списка Forbes
Родственница принцессы Дианы стала звездой Instagram
Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак

Спорт

Футболист высморкался и вытер сопли о Роналду (видео)
"Грязь, диверсия": Авербух о смене гражданства Медведевой
Олимпийская чемпионка Загитова живет в чудовищных условиях
"Мама в пельмешку уронила": жена Крушельницкого удивила версией допинг-скандала

Регионы

Пенсионер притворился котом и был убит братом
В Ростове задержали маньяка с кинжалом (видео)
Похитителя котенка пытали утюгом и ограбили
Безумные регионы: омских чиновников через суд заставили купить школьникам новые тарелки
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru