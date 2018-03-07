Эксперты обсудят уголовные и административные стороны деятельности ЦБ
В четверг, 15 марта, в Москве пройдет круглый стол,
посвященный деятельности Центрального банка. Он организован при поддержке
информационного портала "Право.ру". Приглашенные эксперты намерены
посвятить дискуссию административным и уголовным аспектам судебных споров с регулятором
в минувшем год.
Как отмечают организаторы мероприятия, предыдущий год прошел для финансистов и многих простых граждан под знаком тревоги. Это было связано с тем, что ЦБ активизировал деятельность в сфере надзора в банковском секторе и принял несколько резонансных и неоднозначных решений в отношении ряда (в том числе, крупных) участников этой сферы.
В рамках круглого стола участники намерены обсудить влияние политики Банка России на всю отрасль, спрогнозировать, чего стоит ждать от регулятора в дальнейшем и как наиболее эффективно отстаивать интересы финансовых организаций в диалоге с ЦБ. Итоги обсуждения могут лечь в основу дорожной карты для выстраивания отношений крупных банков с регулятором в новых условиях.
В ходе дискуссии ее
участники затронут также главные тренды российского финансового рынка в 2017
году, аспекты взаимоотношений между регулятором и финансовыми компаниями,
обсудят основные моменты споров с Центробанком. В частности, речь пойдет об
отзывах лицензий у банка "Югра", "Татфондбанка", взаимоотношениях клиентов с банком
"Траст", истории Промсвязьбанка. Круглый стол начнется в отеле
"Мэриотт Роял Аврора" ровно в полдень.
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