Украина поставила Россию на счетчик

На полмиллиона долларов ежедневно увеличивается долг российского "Газпрома" перед "Нафтогазом". В украинской компании заявили, что концерну придется погасить набегающие проценты.

На Украине продолжают обсуждать решение Стокгольмского арбитража, по решению которого "Газпром" должен выплатить Украине 2,56 миллиарда долларов. Кроме того, российский газовый монополист должен погасить ежедневно растущие проценты.

"У них есть 90 дней на подачу апелляции по процедурным моментам. Решение арбитража в это время остается в силе. "Газпром" по-прежнему должен "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов, на которые начисляется около полумиллиона процентов ежедневно", – заявила пресс-секретарь украинской компании Алена Осмоловская.

Аппетиты Киева после решения суда разыгрались не на шутку. Накануне директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что тариф на транзит газа из России по украинской территории был занижен в два раза. По его словам, с 2009 года из-за этого Украина недосчиталась примерно 20 миллиардов долларов. Эту сумму украинская сторона также намерена потребовать через Стокгольмский арбитраж, сообщает "МК".

Как писали Dni.Ru, комментируя решение арбитража, глава "Газпрома" назвал его политизированным. Алексей Миллер заявил, что концерн не намерен за свой счет решать экономические проблемы Киева. Процедура расторжения контрактов "Газпрома" с "Нафтогазом" уже запущена. Украинская сторона получила официальное уведомление.

Напомним, что в ноябре 2015 года Украина отказалась от поставок российского газа, но фактически покупает его по реверсу из Европы по завышенным ценам. В соответствии с соглашениями, достигнутыми в 2009-м между тогдашними премьерами России и Украины Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко, Киев обязан каждый год оплачивать минимальное количество газа в рамках условия "бери или плати". "Газпром" выставил "Нафтогазу" счет на несколько миллиардов долларов за нарушение контракта, а тот подал встречный иск.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда по поданному украинской стороной иску на транзит голубого топлива. Спустя сутки Россия прекратила поставки газа на Украину, но европейские контракты при этом выполняет.

