"Гордая" Украина пожаловалась на дорогой газ из ЕC

"Реверсный" газ из Европы обошелся Украине в четыре раза дороже, чем она покупала у "Газпрома". Чтобы восполнить недостаток голубого топлива в морозные дни, "Нафтогазу" пришлось платить одну тысячу долларов за кубометр.

Сознательных украинцев благодарят за то, что они снизили потребление газа. Хотя это Украину не спасет – она все равно несет огромные убытки, признал на своей странице в Facebook коммерческий директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Будем нести огромные убытки, которые никто не будет покрывать. Газ в эти дни в Европе стоил одну тысячу долларов, то есть в четыре раза больше, чем по контракту с "Газпромом", – написал Витренко. Он добавил, что порой цена достигала даже 1325 долларов.

"Газпром" прекратил поставки газа на Украину из-за отсутствия согласованного протокола о поставках. 3 марта заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов в арбитраже Стокгольма.

Развязанные Украиной газовые войны дорого ей обходятся. Однако Витренко в своем посте утверждает, что "Газпром" сам "оказался в ловушке, которую подготовил для украинской компании", поскольку Незалежная смогла обеспечить импорт газа с помощью Европы и "слезла с газовой иглы России".

Кроме того, в связи с дефицитом из-за сильных морозов на Украине Министерство энергетики и угольной промышленности страны ограничило потребление газа до 6 марта. Витренко заявил, что "Нафтогаз" "зарабатывает для украинцев, а не занимается расточительством".