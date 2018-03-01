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Экономика

Ликующего из-за денег "Газпрома" политолога Ковтуна спустили с небес на землю

Вячеслав Ковтун. Фото: facebook.com/kovtun.vyacheslav
Стокгольмский арбитражный суд принял решение удовлетворить требования "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" касательно транзита голубого топлива через Незалежную и обязал российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. Политолог Вячеслав Ковтун не стал скрывать ликования по этому поводу, однако был жестко спущен с небес на землю внимательными подписчиками.
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Частый гость российских телеэфиров и непримиримый борец за интересы Украины политолог Вячеслав Ковтун бурно отреагировал на решение Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу Украины" 2,56 миллиарда долларов. Вердикт он счел настоящей победой своей страны.

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"Украина ура! +$2,56 ярда в итоге – убедительный результат! Победа с суде над Газпромом – ответ всем, кто тявкал что этого никогда не будет. Хочется вспомнить имена украинских "экспертов", изгалявшихся в злобе к своей стране в газовом конфликте. Ну что твари, попрятались в щели? Браво Украина! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Facebook написал украинский эксперт.

Впрочем, внимательные подписчики жестко осадили радующегося политолога. Они заметили, что сумма, которую может получить украинская энергетическая компания, заметно ниже той, на которую был расчет. Изначально объем иска составлял 4,673 миллиарда долларов.

Нашлась и более веская причина для того, чтобы Вячеслав Ковтун и другие эксперты, радующиеся "победе" над российской компанией, убавили свой пыл. Дело в том, что Украина рискует остаться без денег, которые получала за транзит голубого топлива через свою территорию. "Так контракт на транзит газа заканчивается в 2019 году и врядли будет продлен, что с трубой будете делать, на металлолом?" – поинтересовался въедливый комментатор.

Примечательно, что в "Нафтогазе" также не обрадовались деньгам, полученным от "Газпрома". Российская компания вернула украинским коллегам средства, переведенные в качестве предоплаты за поставки голубого топлива в марте. Произошло это из-за того, что дополнительное соглашение к действующему контракту так и не было согласовано.

"Нас удивляет позиция "Газпрома". Компания выставила счет в рамках договора, измененного арбитражем, счет был оплачен. Мы расцениваем отказ "Газпрома" от поставки как нарушение договора и невыполнение решения арбитража", – цитирует главу "Нафтогаза" Андрея Коболева телеканал "112 Украина". 

Автор: Геннадий Куприянов1 марта 2018, 18:19

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