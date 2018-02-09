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Экономика

ЦБ уклоняется от ответов на запросы "Югры"

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
В начале марта апелляционная инстанция рассмотрит жалобу "Югры" на решение суда, который ранее подтвердил законность приказа ЦБ об отзыве лицензии у кредитной организации. Представители банка не теряют надежды добиться справедливости, рассчитывая, что вышестоящая судебная инстанция примет к сведению их доводы. 
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"Югра", оставшаяся без лицензии больше полугода назад, не оставляет попыток отменить соответствующее решение ЦБ. Сотрудники банка пытаются использовать все возможные средства для того, чтобы вернуть право на финансовые операции. Однако этих усилий каждый раз почему-то оказывается недостаточно.

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Россияне просят у президента защиты от Центробанка

Как только в банке была введена временная администрация – в июле 2017 года – его акционеры, поняв серьезность возможных последствий, обратились к президенту страны. Они просили освободить "Югру" от появления в ней сторонних управляющих, а затем отозвать сотрудников Агентства по страхованию вкладов.

Тогда же были направлены письма в Госдуму и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. В обращении к председателю ЦБ содержался план финансового оздоровления банка.

Спустя некоторое время, представители лишенной лицензии финансово-кредитной организации вновь стали писать Эльвире Набиулллиной. Сначала ей был направлен новый план оздоровления, а затем просьба о возврате лицензии. В декабре пришел ответ, что оснований для реализации предложенного плана нет.

Луч света забрезжил, когда представителям "Югры" удалось пообщаться с главой юридического департамента ЦБ Алексеем Гузновым. Они договорились общаться по вопросам о порядке дальнейших действий. Правда, по словам адвокатов банка, связаться с ним больше не удалось.

Под Новый год "Югра" наконец-то получила ответы от регулятора. В двух письмах говорилось об отказе удовлетворять ходатайства представителей кредитной организации и об отсутствии механизма возврата отозванной ранее лицензии.

9 февраля 2018, 15:40

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