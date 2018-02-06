Бизнесмены соберутся в Москве на конференцию "Базовые стратегии"

Ведущие предприниматели страны вновь соберутся в центре столицы на ежегодную бизнес-конференцию "Базовые стратегии". Она пройдет в 8 февраля в Four Seasons Hotel Moscow. В этом году, как и всегда, аудитория форума будет весьма представительная.



Собственники бизнеса и топ-менеджеры компаний будут встречаться уже в 14 раз. В этом году участников бизнес-форума принимает российская столица. В ходе конференции предприниматели подведут итоги года, обсудят экономические, технологические и отраслевые тенденции, попытаются спрогнозировать ситуацию в экономике на ближайший год.



В программе конференции – доклады ведущих аналитиков "АРБ Про" и приглашенных спикеров. Диапазон тем весьма широк: от новых технологий для бизнеса и анализа различных рынков до актуальных вопросов управления компаниями.

Хедлайнером мероприятия будет управляющий Группы компаний "Институт Тренинга – АРБ Про" Сергей Макшанов. Он по праву считается одним из авторитетнейших экспертов страны по вопросам развития бизнеса.

Кроме того, в числе спикеров заявлен предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании ABBYY, один из ведущих программы "Инфомания" Давид Ян. Также ожидается выступление долларового миллионера, одного из 100 самых успешных владельцев компаний по версии "Forbes" Дениса Штенгелова.

Также среди приглашенных для выступлений значится инвестор, сооснователь Adventum и YouDo.com Николай Шестаков, специалист по стратегическому планированию Демид Голиков, финансовый аналитик Зоя Стрелкова, эксперт по разработке HR-стратегий Евгений Доценко, консультант по внедрению современных технологий Роман Копосов и специалист по стратегическому маркетингу и интернет-экономике Елена Сысуева.

Напомним, конференция "Базовые стратегии" проводится с 2004 года в разных регионах страны. Так, в декабре прошлого года форум принимал Санкт-Петербург. Его участниками стали свыше 500 предпринимателей и топ-менеджеров. Организаторами конференции выступают школа бизнеса "Синергия" и группа компаний "Институт Тренинга – АРБ Про".

"Синергия" известна тем, что она стала первой бизнес-школой в России и СНГ (в этом году ей исполняется 20 лет). На базе школы проводится обучение по программам МВА и профессиональной переподготовки, семинары и тренинги ведущих российских и мировых экспертов.

"АРБ Про" работает в области стратегического менеджмента почти четверть века. За эти годы были разработаны и внедрены более 200 стратегий, реализовано более 1100 проектов в области стратегического консалтинга и развития бизнеса для российских и глобальных компаний.