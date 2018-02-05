"Нищие" украинцы объедаются икрой и устрицами

Данные о низких зарплатах населения Украины не соответствуют действительности. Жители Незалежной просто уклоняются от уплаты налогов. В подтверждение своей теории украинский политолог привел фотографии с киевского рынка, где бойко идет торговля устрицами и красной икрой.

Киевляне обожают устриц и едят их прямо на базаре. Не меньшим спросом пользуется у жителей украинской столицы красная икра.

"В Киеве достаточно и бедных людей. Однако показатель средней зарплаты, о котором вы читаете, не учитывает доходов, не видит ни бухгалтерия, ни статистика. Все местные об этом хорошо знают, но из-за границы такого не видно, и у нас средняя зарплата как в Республике Чад", – написал в Facebook политолог, бывший народный депутат Украины Виктор Уколов. В качестве доказательства он привел фотографии с киевского рынка.

"Это фото для иностранных френдов — столичный рынок в Киеве уже готовится к будущей Масленице. Въезд на рынок платный, но это никого не останавливает. Машин столько, что припарковаться трудно. Икры полно разных сортов. Последний тренд: киевляне полюбили устрицы, которых едят прямо на базаре", — написал Уколов.

Украинцев пост политолога возмутил. "Помните, как один из министров сказал, что украинцы много едят? Теперь в моде другой тренд. Украинцы зажрались!" – написали комментаторы. Рассуждения Уколова они посчитали верхом цинизма.

Автор поста, тем не менее, утверждает, что подобное положение дел на Украине считается нормальным. "Ну если политик, лидер партии по документам даже не имеет авто и жилья, но месяц платно лечится в ЕС, то чего простым смертным стесняться?" – отметил политолог. По словам Уколова, "в украинском зазеркалье" у людей вызывают зависть и ярость те, кто декларирует реальные доходы и честно из них платит налоги.

По официальным данным, самые высокие зарплаты на Украине в сфере авиационного транспорта – более 30 тысяч гривен. Зарплаты выше 12,5 тысячи получают финансисты и сотрудники страховых компаний. При этом, как сообщает Госстат, всего 17% украинцев зарабатывают больше десяти тысяч гривен.

В то же время цены на продукты практически сравнялись с европейскими и продолжают расти, притом что зарплаты у украинцев остаются одними из самых низких в Европе. Эксперты отмечают, что большую часть своих доходов украинцы тратят на еду, а в Европе на это у граждан уходит около 20% дохода. При этом средняя зарплата на Украине составляет 18% от средних заработков в Польше, 7,5% – от заработков французов.