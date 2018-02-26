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Экономика

США отказались поддерживать агрессивную Украину

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Вашингтон меняет приоритеты своей политики на Украине. Американцев уже не беспокоят Крым и Донбасс, они задумались о необходимости переформатирования украинской власти.
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Вашингтон начинает лоббировать на Украине требования МВФ. Штаты переключаются с вопроса о возвращении Крыма и Донбасса, а также с темы территориальных претензий к России на решение новых проблем – американцы хотят заставить Киев начать наконец-то борьбу с коррупцией и приступить к проведению экономических реформ.

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Об этом заявил старший научный сотрудник Центра анализа Европейской политики в Вашингтоне Брайан Уитмор. Он считает, что пришло время сменить приоритеты, а именно – заставить украинские власти переформатировать свое государство с целью создания самодостаточной, но очень бедной и социально неориентированной экономики, которая позволит Киеву расплачиваться со своими кредиторами и не зависеть от торгового сотрудничества с Россией.

Ведущий сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью изданию "Экономика сегодня" отметил, что изначально США хотели сделать из Украины инструмент по сдерживанию России. Но закончилось это тем, что Украина стала для  США серьезной дополнительной проблемой.

По мнению эксперта, Штатам не удалось встроить Украину в санитарный кордон, который Вашингтон хочет создать у западных границ России из восточноевропейских государств. "Основным препятствием США здесь является украинская коррупция, которая сводит на нет все подобные планы", – сказал Блохин.

Получается, что Вашингтону уже не так важна Украина как агрессивный инструмент для сдерживания России. США хотят заставить Незалежную жить по европейским правилам, но большой вопрос  – удастся ли это сделать заокеанским стратегам, если за последние четыре с лишним года Киев делает все, чтобы загнать экономику страны на самое дно  среди государств Старого Света.

Автор: Александр Комаров26 февраля 2018, 18:41

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