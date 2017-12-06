Россиянам разрешат покупать алкоголь круглосуточно

Алкоголь можно будет купить и после 23 часов. Правда, продлится это недолго – только до окончания новогодних праздников.

Снять запрет на круглосуточную продажу алкоголя предложил парламент Ленинградской области. По мнению законодателей, такая мера поможет снизить число отравлений контрафактной низкопробной продукцией, которое в праздничные дни традиционно возрастает.

"В новогоднюю ночь запрет на розничную продажу алкоголя порождает черный рынок, привлекает различных недобросовестных продавцов некачественной или контрафактной продукции", – цитирует издание Ura.Ru депутата Владимира Петрова. Парламентарий уверен, что круглосуточная продажа игристых вин в новогодние праздники благоприятно скажется на экономике и социальной сфере.

Предложение парламентариев касается только шампанского. Если его примут, то игристое вино можно будет купить с 22 часов вечера до 8 часов утра в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января. Отечественные производители шампанского поспешили заверить, что их продукция к Новому году не подорожает.

Однако, как выяснилось, не все считают такие меры обоснованными. Так, власти Москвы намерены, напротив, ограничить продажу алкоголя на новогодние праздники. В местах проведения массовых мероприятий не будут продавать спиртные и слабоалкогольные напитки, а также пиво и прохладительные напитки в стеклянной таре, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции агентству городских новостей "Москва". Там подчеркнули, что ограничения распространяются также на парковые зоны города.

В ведомстве напоминают об опыте прошлого года. Тогда, по данным Роспотребнадзора, благодаря ограничениям число смертей от алкоголя на Новый год сократилось на 65%.