Тайные спонсоры осчастливили Собчак на 900 миллионов

Ксении Собчак привалило счастье. Некие богатые и известные люди дали ей на избирательную кампанию 900 миллионов рублей в иностранной валюте.

Телеведущая Ксения Собчак оценила свою предвыборную кампанию в 15 миллионов долларов (900 млн руб.) Эти деньги дадут ей два спонсора, которых экс-ведущая "Дома-2" назвала "хорошо известными людьми". Она выразила надежду, что они сами назовут себя в скором времени.

Также Собчак сообщила, что планирует вложить в предвыборную гонку собственные 40 миллионов рублей. "Мы должны будем уложиться максимум в 15 миллионов долларов", – сказала Собчак в интервью интернет-изданию Meduza.

Напомним, что Ксения Собчак успела отметиться рядом скандальных высказываний с того момента, как объявила о желании участвовать в выборах президента России в следующем году. Например, сообщила, что именно Москва виновата в наложенных на нее западных санкциях.

Кроме того, телеведущая подтвердила свою позицию по Крыму. Ранее вероятный претендент на высший государственный пост заявила, что полуостров является частью Украины "в соответствии с международным законодательством".

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально начнется в период с 7 по 17 декабря – после решения Совета Федерации. Владимир Путин о своем решении участвовать в кампании пока не заявлял. Намерение выдвинуть свою кандидатуру ранее озвучили озвучили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, политолог Андрей Богданов, певица и правозащитница Екатерина Гордон и телеведущая Ксения Собчак.