Ребенок спас Краснихину от СИЗО

Теракт на Манхэттене Скандальный развод Джигарханяна Президентские амбиции Собчак Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Дочь воссоединила Навку и Жулина
Лобода возбудила поклонников откровенным платьем
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
партнеры
Среда 1 ноября
Лента новостей
21:17
Королева "качалки" покорила Сеть
20:40
Безумные регионы: ростовчане покупают все больше секс-игрушек
20:40
Смерть чеченки с Майдана связали с убийством Немцова
20:22
Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах
20:02
Лыжников Легкова и Белова лишили золота Сочи-2014
19:37
На фиолетовой ветке московского метро случилось ЧП
19:30
Джигурда объявил о президентских амбициях
19:15
Волочкову в аэропорту распекли за пьянство
18:39
Сахалин беднеет из-за губернатора
18:26
Звезда "Физрука" призналась в интиме с Нагиевым
18:01
На Бузову набросились из-за неожиданной роли
17:55
Трагедия семьи Эльдара Рязанова
17:40
В Москве появилось кладбище роботов
17:31
Бунтующий Саакашвили подставил Авакова
17:04
В Москве на один день закроют центры госуслуг
17:02
Олимпийская чемпионка вышла замуж за подругу
16:29
Красотку-помощницу мэра ударили 7 раз ножом из-за цепочки и сережек
16:29
За что студент перерезал горло учителю в Москве
16:25
Анисина поставила ультиматум Джигурде
16:25
Почему снятся кошмары
16:18
Опубликован график отключения газа должникам
16:18
У жены лысеющего от гепатита Казаченко обнаружили рак
16:04
Россияне прилипли к телевизорам из-за сериала "Ивановы-Ивановы"
16:01
Бизнес-гороскоп на ноябрь
15:58
Странная смерть героини Майдана
15:54
Новые откровения юной любовницы Вороненкова
15:49
Взбешенный Джигарханян снова штурмует чужую квартиру
15:35
Знаменитости предпочитают молодых мужчин
15:26
Актер из "Улиц разбитых фонарей" умер после тяжелой болезни
15:17
Студент устроил фотосессию на фоне трупа учителя в Москве
15:09
Названа новая дата апокалипсиса
15:09
Дети оставили певицу Валерию
15:00
Крым разнес Украину за антироссийский выпад в ООН
14:47
Пугачева согласилась плясать в образе девочки-снежинки за 20 миллионов
14:33
Будущий воспитатель детсада разделась ради iPhone (видео)
14:24
В колледже на западе Москвы студент зарезал преподавателя и умер
14:08
Друга-педофила Ротару вытаскивают из тюрьмы
13:57
Плющенко об Авербухе: За такие слова надо сажать на муравейник
13:50
Названа новая опасность переливания крови
13:40
Опубликовано видео с подозрительным Балуевым
13:40
"Хватит передергивать": Аваков высказался о своих отношениях с Порошенко
13:36
Собчак откровенно о "единственной связи" с Путиным
13:23
Сердце великого дизайнера выставили на обозрение в Париже
13:16
Tez Tour оценил отмену "все включено" в Турции
13:08
Новый iPhone X заряжается от солнца
13:00
Красавицу-помощницу мэра жестоко убили в Подмосковье
12:49
Бессовестная Рапунцель переспала без защиты с Яббаровым
12:48
Володин назвал пять базовых ценностей России
12:40
ТПУ "Хорошевское" будет готов в 2020 году
12:30
Оскандалившаяся Семенович рассказала о романе с известным певцом
12:16
Школьнику грозит тюрьма за подделку оценок в журнале
12:13
В Москве пройдет VIII международная выставка "Искусство куклы"
12:06
Замешанную в гей-скандале звезду "Голоса" пнули
11:58
Плющенко о втором ребенке от Рудковской: Главное, чтобы родился малыш
11:57
США решили стереть с лица земли Россию и Китай
11:40
Американка зачала ребенка во время беременности
11:39
Чистая вода защитит от болезней
11:38
Полицейский под Москвой изнасиловал 14-летнего мальчика
11:21
Малахов показал слежку за Джигарханяном
11:11
Главные правила ухода за руками в холода
11:09
Сын Якубовича сорвался с огромной высоты
11:03
Гордон публично отхлестала Собчак
10:55
Остановить старение человека оказалось невозможно
10:37
Максакова сделала заявление о Шепелеве и любовнице мужа
10:26
Умер 95-летний российский актер
10:17
Судьбы звезд 90-х: Наталия Власова
10:07
У безработной москвички в кафе украли сумку с 1,3 млн рублей
10:05
Развеян миф о главном преимуществе мужчин над женщинами
09:50
Из банка в центре Москвы украли 22,6 млн рублей
09:32
Малышева вынудила сына мыть за копейки больничные туалеты
09:25
Молодая красотка путешествует голой
09:16
Украина показала "основу" для возвращения Крыма
09:13
Подробности "пьяного" скандала с Балуевым
09:08
Друг о захвате Джигарханяна полицией
08:50
Террорист из Узбекистана хотел убить детей-инвалидов
08:43
"Интеллектуал и достойнейший гражданин": Максакова в восторге от провокации Собчак
08:33
Бузова не может оставить в покое Тарасова
08:08
В центре Москвы в автомобиле заживо сгорел человек
07:51
Как изменится жизнь россиян с 1 ноября
00:45
Террорист на Манхэттене давил пешеходов грузовиком
22:00
После развода с тренером Лолита дважды выйдет замуж
21:58
В Москве две иномарки протаранили машину с мигалками (видео)
21:45
Звезда "Дома-2" стала жертвой смертельного проклятия
21:26
Актера Александра Балуева сняли с рейса
21:12
Билана обвинили во лжи о своем диагнозе
21:00
В театре Джигарханяна подготовлены расстрельные списки
20:42
Избиратели дадут оценку проектам "Молодой Гвардии"
20:37
Возмущенный Солнцев напал на Борисову
20:17
Джигурду сразил микроинсульт из-за обвинений в гомосексуальности
20:02
Панин втянул Костюшкина в съемки порно
19:37
Москву парализовали девятибалльные пробки
19:13
Безумные регионы: дети с нацистской символикой на улицах Татарстана
19:09
Макрон неожиданно протянул руку России
18:55
Дочь Валерии сорвала овации в Москве
18:50
В Орле школьники избили и ограбили прохожего
18:16
В дипломатическом квартале Кабула прогремел взрыв
18:02
Порошенко ударил Авакова по самому дорогому
17:46
Видео массового ДТП с грузовиком в Москве попало в Сеть
17:43
Под Иркутском пациент избил нейрохирурга
17:30
Голые геи добили Пьеху
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Полиция повязала 82-летнего Джигарханяна при захвате квартиры
Пугачева утерла нос Бузовой в новогоднем огоньке
Взбешенный Джигарханян снова штурмует чужую квартиру
Максакова сделала заявление о Шепелеве и любовнице мужа
У Джигарханяна объявился сын
Экономика

Ребенок спас Краснихину от СИЗО

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Скандальное дело о выводе средств из "Нерудной компании "Бердяуш" ее бывшими топ-менеджерами близко к завершению. В 2010-2014 годах руководство предприятия незаконно получило почти 150 миллионов рублей, считают правоохранители. При этом не исключено, что ниточка, клубок, который продолжают распутывать компетентные органы, может вывести на более масштабные хищения в окологосударственных структурах.
прочитано 428 раз

Дело, расследование которого продолжается уже не один месяц, в минувшую пятницу, 27 октября, вновь получило неожиданный поворот. Бывшему гендиректору компании Екатерине Краснихиной вновь изменили меру пресечения, вернув ее из СИЗО под домашний арест, пишет "Коммерсант". Таким образом, за решеткой она провела всего несколько дней.

В очередной раз Екатерине Краснихиной удалось оказаться вне стен следственного изолятора, в отличие от троих ее коллег, которых также обвиняют в финансовой афере на миллионы рублей. Она бы и вовсе могла не менять комфортную квартиру на камеру, если бы не нарушала правила нахождения под домашним арестом. Чтобы бывшему топ-менеджеру остаться-таки на свободе, Краснихина даже обратилась к уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой с просьбой не разлучать ее с грудным ребенком, отмечает РБК

Поводом для ужесточения меры пресечения стала активная деятельность подследственной в вопросе снятия и перевода денег с различных счетов. По некоторым данным, речь идет о миллионах долларов. В МВД эти действия Краснихиной сочли попыткой сокрытия вещественных доказательств и денег, которые могли быть получены незаконным путем. Кроме того, в опозданиях экс-директора "НК "Бердяуш" из лечебных учреждений домой правоохранители увидели нарушение режима содержания под домашним арестом. Впрочем, адвокат бывшего руководителя "НК Бердяуш" Александр Лебедев с мнением компетентных органов не согласен.

Напомним, следствие полагает, что Екатерина Краснихина вместе с другими обвиняемыми была задействована в схеме по выводу средств из "РЖД" и "освоении" бюджетных денег в ходе ремонта и строительства дорог в Челябинской области. Вместе с ней под следствием находятся еще двое экс-гендиректоров "НК Бердяуш" – Владимир Гаца и Дмитрий Супрун, а также Елена Дорожевич, бывшая ранее их заместителем по экономическим вопросам.

Все они проходят по делу о растрате в особо крупном размере в качестве обвиняемых. Как установило следствие, они заключали от имени компании контракты с другими структурами, в числе которых ООО "Стройкомплекс", ООО "Русская промышленная корпорация" и "ПТК Уралснабкомплект", утверждает "Новая газета"

Следователи считают, что в результате реализации преступного замысла компания перечисляла деньги за услуги, которые по факту не были ей оказаны. Схема действовала в 2010-2014 годах до того момента, как 100% "НК Бердяуш" выкупил сын генпрокурора Артем Чайка. После смены собственника внутренний аудит выявил фиктивные контракты, и материалы на бывших топ-менеджеров передали в полицию.

В связи с расследованием дела, в СМИ постоянно мелькает фамилия бывшего владельца компании Сергея Вильшенко. Его фигура весьма не публична, но именно его называют конечным выгодоприобретателем всех выявленных манипуляций с деньгами "РЖД". В отличие от других участников команды топ-менеджеров, следствию не удалось дотянуться до него, так как Вильшенко смог скрыться за рубежом. Пока все, чего удалось добиться правоохранителям – это объявить беглеца в розыск. Вероятно, именно в его интересах Екатерина Краснихина занималась финансовыми операциями, находясь ранее под домашним арестом.

Такое поведение подследственной вкупе с попытками ее адвокатов подделать справки о посещении общественных мест, отмечает "Росбалт", вынудило следствие ходатайствовать об аресте обвиняемой. Кроме того, следователи полагают, что на свободе Краснихина может информировать других заинтересованных лиц о ходе расследования. В результате суд отправил обвиняемую в следственный изолятор. Как выяснилось ненадолго.

Впрочем, это обстоятельство вряд ли сможет помешать следствию завершить расследование этого запутанного дела. Тем более что другой обвиняемый – Владимир Гаца – ранее заключил досудебную сделку и сотрудничает с правоохранителями, сообщив подробности ряда афер. Одновременно с расследованием дела "НК Бердяуш" идет работа и по проверке причастности этих бывших топ-менеджеров к "распилу" бюджетных средств при масштабном дорожном строительстве в Челябинской области. В рамках него, напомним, экс-губернатора Михаила Юревича обвиняют в получении многомиллионных взяток.

Если правоохранительным органам удастся размотать весь клубок хищений фактически государственных средств, то с уверенностью можно говорить о том, что скоро мы станем свидетелями целой серии громких дел, где речь идет о миллиардах. И вероятно, что на скамье подсудимых окажутся люди, масштабом побольше, нежели нынешняя "великолепная четверка".

Автор: Иван Поляков1 ноября 2017, 18:10

комментарии

Политика

Смерть чеченки с Майдана связали с убийством Немцова
Бунтующий Саакашвили подставил Авакова
Крым разнес Украину за антироссийский выпад в ООН
Собчак откровенно о "единственной связи" с Путиным

Шоу-бизнес

Из-за отвратительной лжи Тимати внук Пугачевой утратил веру в людей
Волочкову в аэропорту распекли за пьянство
Зарплата ушлой молодой жены Джигарханяна возмутила его друзей
Звезда "Физрука" призналась в интиме с Нагиевым

Проишествия

В деле о резне в московском колледже всплыло домашнее насилие
Актер из "Улиц разбитых фонарей" умер после тяжелой болезни
Любовник-садист два месяца держал москвичку в плену
Террорист из Узбекистана хотел убить детей-инвалидов

Lifestyle

Россияне прилипли к телевизорам из-за сериала "Ивановы-Ивановы"
Троцкий – поп-звезда: Эрнст рассказал о новом сериале на Первом
Учитель объяснил агрессивное поведение Поклонской
В московской филармонии избивают стариков и инвалидов
Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин борется с опухолью мозга

Популярный артист сражается за жизнь
Шоу-бизнес

Билана обвинили во лжи о своем диагнозе

Артист выложил разоблачающее фото
Шоу-бизнес

Максакова сделала заявление о Шепелеве и любовнице мужа

Оперной диве обидно
Спорт

Плющенко об Авербухе: За такие слова надо сажать на муравейник

Фигурист дал откровенное интервью

Гороскоп

Мужу Берковой родит детей другая женщина
Бизнес-гороскоп на ноябрь
После развода с тренером Лолита дважды выйдет замуж
Любовный гороскоп на ноябрь

Фоторепортажи

Молодая красотка путешествует голой
Дочь Валерии сорвала овации в Москве
Шикарная жизнь сексуальной внучки Кобзона
Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

Спорт

Лыжников Легкова и Белова лишили золота Сочи-2014
Плющенко об Авербухе: За такие слова надо сажать на муравейник
Олимпийская чемпионка вышла замуж за подругу
Емельяненко назвали подлецом и обиженной девочкой

Регионы

Будущий воспитатель детсада разделась ради iPhone (видео)
Красавицу-помощницу мэра жестоко убили в Подмосковье
Школьнику грозит тюрьма за подделку оценок в журнале
Полицейский под Москвой изнасиловал 14-летнего мальчика
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru