Ребенок спас Краснихину от СИЗО

Скандальное дело о выводе средств из "Нерудной компании "Бердяуш" ее бывшими топ-менеджерами близко к завершению. В 2010-2014 годах руководство предприятия незаконно получило почти 150 миллионов рублей, считают правоохранители. При этом не исключено, что ниточка, клубок, который продолжают распутывать компетентные органы, может вывести на более масштабные хищения в окологосударственных структурах.

Дело, расследование которого продолжается уже не один месяц, в минувшую пятницу, 27 октября, вновь получило неожиданный поворот. Бывшему гендиректору компании Екатерине Краснихиной вновь изменили меру пресечения, вернув ее из СИЗО под домашний арест, пишет "Коммерсант". Таким образом, за решеткой она провела всего несколько дней.

В очередной раз Екатерине Краснихиной удалось оказаться вне стен следственного изолятора, в отличие от троих ее коллег, которых также обвиняют в финансовой афере на миллионы рублей. Она бы и вовсе могла не менять комфортную квартиру на камеру, если бы не нарушала правила нахождения под домашним арестом. Чтобы бывшему топ-менеджеру остаться-таки на свободе, Краснихина даже обратилась к уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой с просьбой не разлучать ее с грудным ребенком, отмечает РБК.

Поводом для ужесточения меры пресечения стала активная деятельность подследственной в вопросе снятия и перевода денег с различных счетов. По некоторым данным, речь идет о миллионах долларов. В МВД эти действия Краснихиной сочли попыткой сокрытия вещественных доказательств и денег, которые могли быть получены незаконным путем. Кроме того, в опозданиях экс-директора "НК "Бердяуш" из лечебных учреждений домой правоохранители увидели нарушение режима содержания под домашним арестом. Впрочем, адвокат бывшего руководителя "НК Бердяуш" Александр Лебедев с мнением компетентных органов не согласен.

Напомним, следствие полагает, что Екатерина Краснихина вместе с другими обвиняемыми была задействована в схеме по выводу средств из "РЖД" и "освоении" бюджетных денег в ходе ремонта и строительства дорог в Челябинской области. Вместе с ней под следствием находятся еще двое экс-гендиректоров "НК Бердяуш" – Владимир Гаца и Дмитрий Супрун, а также Елена Дорожевич, бывшая ранее их заместителем по экономическим вопросам.

Все они проходят по делу о растрате в особо крупном размере в качестве обвиняемых. Как установило следствие, они заключали от имени компании контракты с другими структурами, в числе которых ООО "Стройкомплекс", ООО "Русская промышленная корпорация" и "ПТК Уралснабкомплект", утверждает "Новая газета".

Следователи считают, что в результате реализации преступного замысла компания перечисляла деньги за услуги, которые по факту не были ей оказаны. Схема действовала в 2010-2014 годах до того момента, как 100% "НК Бердяуш" выкупил сын генпрокурора Артем Чайка. После смены собственника внутренний аудит выявил фиктивные контракты, и материалы на бывших топ-менеджеров передали в полицию.

В связи с расследованием дела, в СМИ постоянно мелькает фамилия бывшего владельца компании Сергея Вильшенко. Его фигура весьма не публична, но именно его называют конечным выгодоприобретателем всех выявленных манипуляций с деньгами "РЖД". В отличие от других участников команды топ-менеджеров, следствию не удалось дотянуться до него, так как Вильшенко смог скрыться за рубежом. Пока все, чего удалось добиться правоохранителям – это объявить беглеца в розыск. Вероятно, именно в его интересах Екатерина Краснихина занималась финансовыми операциями, находясь ранее под домашним арестом.

Такое поведение подследственной вкупе с попытками ее адвокатов подделать справки о посещении общественных мест, отмечает "Росбалт", вынудило следствие ходатайствовать об аресте обвиняемой. Кроме того, следователи полагают, что на свободе Краснихина может информировать других заинтересованных лиц о ходе расследования. В результате суд отправил обвиняемую в следственный изолятор. Как выяснилось ненадолго.

Впрочем, это обстоятельство вряд ли сможет помешать следствию завершить расследование этого запутанного дела. Тем более что другой обвиняемый – Владимир Гаца – ранее заключил досудебную сделку и сотрудничает с правоохранителями, сообщив подробности ряда афер. Одновременно с расследованием дела "НК Бердяуш" идет работа и по проверке причастности этих бывших топ-менеджеров к "распилу" бюджетных средств при масштабном дорожном строительстве в Челябинской области. В рамках него, напомним, экс-губернатора Михаила Юревича обвиняют в получении многомиллионных взяток.

Если правоохранительным органам удастся размотать весь клубок хищений фактически государственных средств, то с уверенностью можно говорить о том, что скоро мы станем свидетелями целой серии громких дел, где речь идет о миллиардах. И вероятно, что на скамье подсудимых окажутся люди, масштабом побольше, нежели нынешняя "великолепная четверка".

