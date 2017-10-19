Россиян обложат новым налогом

Минздрав России передал в правительство итоговый вариант антитабачной концепции. Согласно документу, граждан нашей страны ждет введение экологического налога на сигареты и запрет на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий.

Новая концепция Минздрава предполагает дальнейшее ужесточение антитабачных мер. Предполагается, что наиболее эффективно это можно сделать с помощью экономики. В частности, курильщиков ждет серьезное повышение цен на сигареты.

По расчетам Минздрава, повышение акциза на табачные изделия до европейского уровня позволит пополнить государственный бюджет на 800 миллиардов рублей. Кроме того, эта мера сократит число курильщиков на два миллиона человек.

Помимо повышения акцизов, в документе появился пункт об экологическом налоге на сигареты, пишет газета "Известия". Кроме того, документ введет запрет на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий.

Также документ предполагает запрет на курение кальянов, вейпов и электронных сигарет в кафе и ресторанах. Помимо экономических мер, в концепции содержится ряд пунктов, направленных на снижение популярности табачных изделий среди россиян.

В частности, предлагается запретить господдержку фильмов, в которых показаны сигареты и процесс курения. Цель авторов концепции — снижение распространенности потребления табака среди населения России до 25% к 2022 году.