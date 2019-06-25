Мать Михаила Ефремова скончалась на 82-м году жизни

Народная артистка Алла Покровская скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова. Причина смерти пока не уточняется. О дате и месте похорон сообщат позднее.

Алла Покровская сыграла в таких лентах, как "12 стульев", "Июльский дождь", "Такая короткая долгая жизнь". Артистка много лет преподавала в Школе-студии МХАТ.