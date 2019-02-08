В объедках с пола нашли особую красоту

Возможно вы помните нашумевшую историю, произошедшую в конце 2015 года, когда уборщица музея в городе Больцано приняла инсталляцию за мусор, оставшийся после вечеринки и все выбросила? Это случилось с работой двух миланских художников, состоящей из пустых бутылок, окурков и конфетти. Годом ранее инсталляцию других двух авторов выбросили на помойку в городе Бари. Как знать, возможно это произошло потому, что современные художники не подходят к делу так обстоятельно, как их коллеги пару тысяч лет назад. Те увековечивали свои помои на века, а не просто выставляли их на всеобщее обозрение.



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