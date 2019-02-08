В объедках с пола нашли особую красоту
В мельчайших деталях и очень реалистично изображали они на мозаичном полу остатки трапезы. Изобретателем этого жанра, который считается очень далеким предком натюрморта, является греческий художник Сосос (Sosos). О нем упомянул Плиний, описывая мозаику с изображенными остатками еды, сделанную в Пергаме (Мизия, современная Турция). К сожалению, сама работа не сохранилась до наших дней, но волна моды на пол с объедками накрыла во II веке до нашей эры даже самые удаленные уголки римской империи, сделав популярным "неподметенный пол" (ит. -pavimento non spazzato) на территориях современной Италии, Турции, Туниса.
Как и все ультрамодное, "неубранный пол" вскоре исчез из убранства домов богатых господ – очевидно, демонстрировать свой мусор перестало быть статусным. Но в 1976 году он внезапно появился на бостонских тротуарах . Художник Магс Харрис увековечил типичный мусор, который встречается на рынках и ярмарках под открытым небом: ящики для фруктов, газеты, куски пиццы, помидоры, листья салата, перчатки и многое другое, выполненное из бронзы и вставленное в бетон.
Чуть позже свою концептуальную версию традиционного "неподметенного пола" представил иллюстратор Жан-Мари Вив. Съедобные и относительно съедобные предметы располагались точно в центре квадратных плиток, вызывая тревожный эффект: это точно мусор? Почему он так методично разложен? Это все не случайно. Каждый объект как бы получал свое обрамление и становился маленьким произведением искусства.
Сделав виток спирали длиной в две тысячи лет, "неподметенный пол" вернулся и в мозаику. Австралийская художница Хелен Бодикомб создала мозаичные панели, которые украсила вполне себе аппетитными на вид продуктами: колбасой, фруктами, овощами, сыром и даже устрицами. Мишель Вайнберг сделала нечто подобное для парка искусств в Голливуде, выполнив из керамики те объекты, которые, к сожалению, выбрасываются на землю в скверах и садах, и вставила их в мозаичное полотно.
Выходит, даже "неубранный пол" в истории искусств имеет автора. И дети, возможно, не мусорят, а копируют шедевр очень древнего грека по имени Сосос. Поэтому, в следующий раз будьте внимательнее, когда соберетесь убирать пол, выглядящий как свалка после детской вечеринки или веселого ужина. Остановитесь на мгновение. Вы можете выбросить шедевр!
Телеведущая родит в ближайшем будущем
Общественность бурно отреагировала на заявление малышки
Артистка не может свыкнуться с несчастьем
Лицо Первого канала взялась за детей с удвоенной энергией