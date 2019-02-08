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Культура

В объедках с пола нашли особую красоту

Кадр youtube.com
Ксения Самохина

Ксения Самохина блогер

 Художник, специалист по мозаике. Закончила художественную академию в Равенне (Италия). Соавтор юбилейного памятника на Кубе.
Возможно вы помните нашумевшую историю, произошедшую в конце 2015 года, когда уборщица музея в городе Больцано приняла инсталляцию за мусор, оставшийся после вечеринки и все выбросила? Это случилось с работой двух миланских художников, состоящей из пустых бутылок, окурков и конфетти. Годом ранее инсталляцию других двух авторов выбросили на помойку в городе Бари. Как знать, возможно это произошло потому, что современные художники не подходят к делу так обстоятельно, как их коллеги пару тысяч лет назад. Те увековечивали свои помои на века, а не просто выставляли их на всеобщее обозрение.  
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В мельчайших деталях и очень реалистично изображали они на мозаичном полу остатки трапезы. Изобретателем этого жанра, который считается очень далеким предком натюрморта, является греческий художник Сосос (Sosos). О нем упомянул Плиний, описывая мозаику с изображенными остатками еды, сделанную в Пергаме (Мизия, современная Турция). К сожалению, сама работа не сохранилась до наших дней, но волна моды на пол с объедками накрыла во II веке до нашей эры даже самые удаленные уголки римской империи, сделав популярным "неподметенный пол" (ит. -pavimento non spazzato) на территориях современной Италии, Турции, Туниса. 

Фото: lukasnespor.eu

Как и все ультрамодное, "неубранный пол" вскоре исчез из убранства домов богатых господ – очевидно, демонстрировать свой мусор перестало быть статусным. Но в 1976 году он внезапно появился на бостонских тротуарах . Художник Магс Харрис увековечил типичный мусор, который встречается на рынках и ярмарках под открытым небом: ящики для фруктов, газеты, куски пиццы, помидоры, листья салата, перчатки и многое другое, выполненное из бронзы и вставленное в бетон. 

Чуть позже свою концептуальную версию традиционного "неподметенного пола" представил иллюстратор Жан-Мари Вив. Съедобные и относительно съедобные предметы располагались точно в центре квадратных плиток, вызывая тревожный эффект: это точно мусор? Почему он так методично разложен? Это все не случайно. Каждый объект как бы получал свое обрамление и становился маленьким произведением искусства.

Фото: harriesheder.com

Сделав виток спирали длиной в две тысячи лет, "неподметенный пол" вернулся и в мозаику. Австралийская художница Хелен Бодикомб создала мозаичные панели, которые украсила вполне себе аппетитными на вид продуктами: колбасой, фруктами, овощами, сыром и даже устрицами. Мишель Вайнберг сделала нечто подобное для парка искусств в Голливуде, выполнив из керамики те объекты, которые, к сожалению, выбрасываются на землю в скверах и садах, и вставила их в мозаичное полотно. 

Выходит, даже "неубранный пол" в истории искусств имеет автора. И дети, возможно, не мусорят, а копируют шедевр очень древнего грека по имени Сосос. Поэтому, в следующий раз будьте внимательнее, когда соберетесь убирать пол, выглядящий как свалка после детской вечеринки или веселого ужина. Остановитесь на мгновение. Вы можете выбросить шедевр!

8 февраля 2019, 13:25

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