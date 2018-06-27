Богомолов шокировал причиной увольнения из МХТ

В конце сезона ходили упорные слухи о том, что один из главных режиссеров в стране покидает МХТ имени Чехова. Пресс-секретарь Художественного театра давала туманные объяснения. Журналисты говорили, что новое руководство МХТ имени Чехова не станет продлевать контракт с Константином Богомоловым "из-за эстетических разногласий". Слухи множились. Наконец режиссер сделал заявление.

"Не хотел говорить об этом до сентября по многим причинам, главная из которых – я хочу покоя, хочу работать, потому как работы много, а трепать языком не хочу, – признался Богомолов. – Но внезапные вбросы информации и многочисленные звонки вынуждают дать краткий комментарий. Мой контракт с МХТ как помощника художественного руководителя заканчивается где-то там летом... Никогда не следил за этим, при жизни Олега Павловича контракт продлевался автоматически по взаимной любви и необходимости".

"Продлится он или нет – не обсуждал ни с кем и не вижу в этом никакой драмы или знаковости. Я был помощником Олега Павловича и навсегда останусь его учеником и режиссером, а он для меня – Мастером, Актером и просто дорогим мне человеком, который не раз помогал мне, защищал меня и мое дело. Дело нового художественного руководителя – подбирать себе команду по своему вкусу и пониманию театра и его будущего", – продолжил Константин.

"Мне действительно было сообщено, что со мной как с режиссером у театра в рамках его новой художественной политики не связано никаких планов. Могу сказать, что я, откровенно говоря, и не рассчитывал на то, что это произойдет, и давно дал понять моим дорогим актерам, с которыми нас связывает долгое многолетнее творческое согласие, что "Три сестры" станут моей последней работой в МХТ на ближайшие годы. Мы расстаемся на высокой ноте, дорогие мои! Всем, кому было дорого то, что я делал в МХТ, не надо расстраиваться – жизнь долгая, я молодой еще, и я уверен, мы встретимся снова и снова на разных площадках", – подчеркнул режиссер.

"Помните: мы молоды, веселы и, само собой разумеется, талантливы. Идущие спектакли останутся под моим присмотром и не подвергнутся вымыванию, уверен. На свете счастье есть. Но главное – покой и воля", – написал Богомолов на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что в качестве режиссера Московского художественного театра Константин Богомолов дебютировал в 2012 году, поставив спектакль "Событие" по Владимиру Набокову. После этого он выпустил еще семь спектаклей, в числе которых "Идеальный муж", "Карамазовы", "Юбилей ювелира", "Дракон". Самой свежей постановкой Богомолова в МХТ стали чеховские "Три сестры", премьера которых состоялась в мае 2018 года. Позже появилась информация о том, что Константин Богомолов собирается ставить в МХТ "Анну Каренину".