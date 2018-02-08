В Минске умерла звезда фильма "Белые росы"

В Минске в возрасте 83 лет ушел из жизни народный артист Белоруссии Геннадий Гарбук, передает НСН. О дате и месте похорон будет сообщено позже.
За свою продолжительную карьеру актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Зрители полюбили его за исполнение ролей в картинах "Знак беды", "Белые росы" и "Брестская крепость", а также в сериалах "Государственная граница" и "На безымянной высоте".
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