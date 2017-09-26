Медведев вычеркнул Михалкова из списка

Режиссер Никита Михалков исключен из попечительского совета Фонда кино. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает URA.RU со ссылкой на сайт правительства.

Напомним, режиссер объявил о своем уходе из Фонда кино 23 августа на коллегии Министерства культуры. По словам Михалкова, у него возникли разногласия с руководством фонда.

