Медведев вычеркнул Михалкова из списка

Режиссер Никита Михалков исключен из попечительского совета Фонда кино. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает URA.RU со ссылкой на сайт правительства.
Напомним, режиссер объявил о своем уходе из Фонда кино 23 августа на коллегии Министерства культуры. По словам Михалкова, у него возникли разногласия с руководством фонда.
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