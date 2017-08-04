Фанаты "Игры престолов" получили неожиданный подарок

Хакеры, совершившие недавно атаку на телеканал HBO, преподнесли поклонникам "Игры престола" неожиданный сюрприз. Злоумышленники слили в Сеть четвертый эпизод сериала, за два дня до официальной премьеры.

Четвертая серия седьмого сезона была опубликована на Reddit. При этом, официальная премьера нового эпизода должна была состояться лишь в это воскресенье.

Однако посмотреть эпизод, перейдя по ссылке, не получается из-за слишком большого количества посетителей ресурса. Однако пользователи сайта проявили смекалку и уже начали размещать украденную серию на других интернет-платформах и облачных сервисах.

Судя по всему, новую серию слили в Сеть те же хакеры, которые недавно атаковали компьютерную систему телеканала НBO. Тогда стало известно, что злоумышленники похитили несколько серий "Игры престолов" и грозились засыпать поклонников сериала спойлерами.

Руководство телеканала также подтвердило взлом своих данных, но каких именно уточнять не стало. Впрочем, совсем не исключено, что новость об атаке хакеров – всего лишь новый способ повысить интерес к культовому сериалу.

Напомним, в 17 июля в 04:00 мск стартовал новый, седьмой сезон культового фэнтези-сериала "Игра престолов". Первая серия многосерийной картины вызвала небывалый ажиотаж у фанатов. Всего эпизод посмотрели 16 миллионов человек.

Сюжет новых серий оказался настолько захватывающим, что каждый раз его поклонники с упоением гадают, что же произойдет дальше. Не удержались от этого даже принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

На встрече с актером сериала Томом Влашихой представители королевской семьи умоляли его поделиться спойлерами. Однако артист оказался непреклонен и сохранил сюжет будущих серий в тайне.