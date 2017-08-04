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Культура

Фанаты "Игры престолов" получили неожиданный подарок

Кадр из сериала "Игра престолов"
Хакеры, совершившие недавно атаку на телеканал HBO, преподнесли поклонникам "Игры престола" неожиданный сюрприз. Злоумышленники слили в Сеть четвертый эпизод сериала, за два дня до официальной премьеры.
прочитано 512 раз

Четвертая серия седьмого сезона была опубликована на Reddit. При этом, официальная премьера нового эпизода должна была состояться лишь в это воскресенье. 

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Сюжеты Сериал "Игра престолов"

Однако посмотреть эпизод, перейдя по ссылке, не получается из-за слишком большого количества посетителей ресурса. Однако пользователи сайта проявили смекалку и уже начали размещать украденную серию на других интернет-платформах и облачных сервисах.

Судя по всему, новую серию слили в Сеть те же хакеры, которые недавно атаковали компьютерную систему телеканала НBO. Тогда стало известно, что злоумышленники похитили несколько серий "Игры престолов" и грозились засыпать поклонников сериала спойлерами.

Руководство телеканала также подтвердило взлом своих данных, но каких именно уточнять не стало. Впрочем, совсем не исключено, что новость об атаке хакеров – всего лишь новый способ повысить интерес к культовому сериалу. 

Напомним, в 17 июля в 04:00 мск стартовал новый, седьмой сезон культового фэнтези-сериала "Игра престолов". Первая серия многосерийной картины вызвала небывалый ажиотаж у фанатов. Всего эпизод посмотрели 16 миллионов человек.  

Сюжет новых серий оказался настолько захватывающим, что каждый раз его поклонники с упоением гадают, что же произойдет дальше. Не удержались от этого даже принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. 

На встрече с актером сериала Томом Влашихой представители королевской семьи умоляли его поделиться спойлерами. Однако артист оказался непреклонен и сохранил сюжет будущих серий в тайне. 

Автор: Рудольф Великолепный4 августа 2017, 16:36

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