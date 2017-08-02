Самые отвратительные персонажи "Игры престолов"

Недавно стартовал седьмой по счету сезон культового сериала "Игра престолов". Одной из главных "фишек" многосерийного фильма стало обилие персонажей, готовых совершить любую мерзость без угрызений совести. Dni.Ru решили вспомнить самых отталкивающих отрицательных героев картины.

Джоффри Баратеон

Бесспорно, молодой король Джоффри Баратеон – один из самых мерзких персонажей сериала. Он лжив, труслив, готов на любую подлость, а главное, получает удовольствие, видя страдания других людей. Джоффри унижал Сансу, убивал проституток, был инициатором казни Эддарда. И, конечно же, зрители просто ликовали, когда в конце концов, безжалостного злодея отравили на собственной свадьбе.

Серсея

Джоффри – достойное продолжение своей матери, Серсеи. Эта героиня вызывает отвращение своей злобой, беспринципностью и жаждой власти. Не говоря уже о патологической, кровосмесительной смеси с братом. И когда в итоге Серсея подвергается публичному унижению, это не вызывает у зрителя ни капли жалости.

Рамси Сноу

Садист и психопат Рамси Сноу – еще один ненавистный персонаж "Игры престолов". Сначала он долго и изощренно издевался над Теоном Грейджоем, дал ему обидное прозвище Вонючка. Кроме того, Рамси превратил в заложника бедного Эддарда Старка, а на свадьбе с Сансой жестоко ее изнасиловал на глазах у Теона.

Мелисандра

Кажется, что красная ведьма Мелисандра способна лишь на ненависть. Она умело помыкает Станнисом, хладнокровно сжигает на костре всех, кто осмеливается ей перечить. А уж эпизод, где Мелисандра рожает темное "дитя", надолго оставляет у зрителя омерзительные ощущения.

Уолдер Фрей

Грязный и подлый старик Уолдер Фрей – еще один отвратительный персонаж "Игры престолов". Он женился целых шесть раз, наплодив огромное количество потомства. При этом, каждый раз Фрей стремился "осчастливить" исключительно юную и красивую девушку. Кроме того, Уолдер подло заманил семью Старков в ловушку на Красной свадьбе. И даже не потрудился спасти от смерти свою очередную жену, решив, что с легкостью заменит ее новой.