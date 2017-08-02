Самые отвратительные персонажи "Игры престолов"
Джоффри Баратеон
Бесспорно, молодой король Джоффри Баратеон – один из самых мерзких персонажей сериала. Он лжив, труслив, готов на любую подлость, а главное, получает удовольствие, видя страдания других людей. Джоффри унижал Сансу, убивал проституток, был инициатором казни Эддарда. И, конечно же, зрители просто ликовали, когда в конце концов, безжалостного злодея отравили на собственной свадьбе.
Серсея
Джоффри – достойное продолжение своей матери, Серсеи. Эта героиня вызывает отвращение своей злобой, беспринципностью и жаждой власти. Не говоря уже о патологической, кровосмесительной смеси с братом. И когда в итоге Серсея подвергается публичному унижению, это не вызывает у зрителя ни капли жалости.
Рамси Сноу
Садист и психопат Рамси Сноу – еще один ненавистный персонаж "Игры престолов". Сначала он долго и изощренно издевался над Теоном Грейджоем, дал ему обидное прозвище Вонючка. Кроме того, Рамси превратил в заложника бедного Эддарда Старка, а на свадьбе с Сансой жестоко ее изнасиловал на глазах у Теона.
Мелисандра
Кажется, что красная ведьма Мелисандра способна лишь на ненависть. Она умело помыкает Станнисом, хладнокровно сжигает на костре всех, кто осмеливается ей перечить. А уж эпизод, где Мелисандра рожает темное "дитя", надолго оставляет у зрителя омерзительные ощущения.
Уолдер Фрей
Грязный и подлый старик Уолдер Фрей – еще один отвратительный персонаж "Игры престолов". Он женился целых шесть раз, наплодив огромное количество потомства. При этом, каждый раз Фрей стремился "осчастливить" исключительно юную и красивую девушку. Кроме того, Уолдер подло заманил семью Старков в ловушку на Красной свадьбе. И даже не потрудился спасти от смерти свою очередную жену, решив, что с легкостью заменит ее новой.
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