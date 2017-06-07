Кто поборется за главный приз "Кинотавра"

В Сочи открывается 28-ой Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр", который продлится до 14 июня. В основную программу конкурса вошли 14 различных по жанру и духу картин отечественных режиссеров. Разбираемся в том, на какие из них стоит обратить особое внимание.

Председателем жюри основного конкурса стал народный артист России Евгений Миронов, в жюри вошли режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин, актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди. Как отмечают эксперты, конкурсная программа этого года, половина которой состоит из режиссерских дебютов, обещает принести множество открытий и впечатлений.

Рассмотрим подробнее картины, у которых есть все шансы на то, чтобы завоевать премию "Кинотавра".

"Заложники" Резо Гигинеишвили

Пожалуй, зять режиссера Никиты Михалкова и супруг Надежды Михалковой – один из самых опытных конкурсантов. Именно поэтому драма "Заложники" находится под особенно пристальным вниманием критиков. В центре сюжета картины жизнь молодых людей в условиях закрытой Грузии советских времен. Картина в очередной раз доказывает, как важны для человека собственное достоинство и свобода.

"Аритмия" Борис Хлебников

Участник Каннского и Берлинского кинофестивалей Борис Хлебников представит на "Кинотавре" социальную драму "Аритмия". В центре сюжета ленты – жизнь талантливого врача скорой помощи, который переживает острый кризис в отношениях со своей женой. Помимо семейных дрязг главному герою приходится ежедневно бороться за жизни своих пациентов. Интересно, что сценарий картины был написан на основе реальных историй медиков.

"Жги" Кирилл Плетнев

Два года назад режиссер уже завоевал приз "Кинотавра" за короткометражную ленту, а в этот раз решил дебютировать в категории полного метра. Драма "Жги" – это история о надзирательнице женской тюрьмы, которая обладает потрясающе красивым и сильным голосом. Однажды одна из заключенных, бывшая певица, записывает пение главной героини и тайно выкладывает в интернет. После этого жизнь надзирательницы круто меняется.

"Мифы о Москве" Александр Молочников

Комедия "Мифы о Москве" – кинодебют 25-летнего актера и режиссера Александра Молочникова. Несмотря на это картина отличается впечатляющим звездным составом: Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Иван Ургант, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова. По сюжету, главный герой по имени Грек случайно попадает в цент тусовочного и гламурного столичного шоу-бизнеса. Режиссер представил свою версию сатирического взгляда на то, что происходит за кулисами российских селебрити.

"Три сестры" Юрий Грымов

Известный клипмейкер неожиданно решил поучаствовать в конкурсе со своей экранной версией пьесы Антона Чехова "Три сестры". Действие этой драмы разворачивается в наши дни в глухой провинции. Кроме того, главные героини картины старше своих книжных оригиналов на целых 30 лет. Их роли исполнили: Людмила Полякова, Анна Каменкова, Ирина Мазуркевич. Также в главных ролях фильма Александр Балуев и Максим Суханов.