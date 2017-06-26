"Неадекватные люди" Каримова

Роман Каримов анонсировал сиквел своего дебюта в полнометражном кинематографе. Светлая, ироничная и невероятно настоящая история о "крутом задроте" Виталии и его не по годам взрослой возлюбленной получит продолжение и обретет новые грани. Первый фильм снискал добрую славу среди зрителей и критиков, получился ли это у второй части?

Почти камерная комедия "Неадекватные люди" в 2010 произвела фурор. Тогда еще неизвестный Каримов появился в прямом смысле ниоткуда: средства на фильм ему дали какие-то "классные парни, которые хотели каким-то образом попасть в киноиндустрию". И уже первая картина сделала его любимым режиссером многих: камерная, очень личная комедия с малым количеством локаций и действия как такового несколько раз окупилась в прокате и сделала Романа одним из самых ярких открытий того времени.

Самое главное в этой работе – диалоги. Здесь, в отличие от большинства известных русских комедий, герои не выдают пачками очередные сиськопердильные "шедевры". Каримов удивительным образом написал и поставил их так, что разговоры в фильме являются одновременно и настоящими, и очень афористичными. Нет ощущения топорности, фальшивости происходящего: из-за этого ты веришь в происходящее, несмотря на присущую жанру фарсовость. Ну а некоторые особенно точные обороты речи персонажей можно услышать и по сей день где-нибудь в метро или просто на улице.

Конечно, здесь есть и несколько шуток "ниже пояса", и абсолютно абсурдных ситуаций. Но ими не переполнен сюжет, они здесь – не главное. В целом юмор здесь – очень тонкий и хирургически-точный. И благодаря искусному вплетению различных приемов юмора фильм и кажется очень легким. В этом, как подмечали многие критики, обнаруживается сходство почти юного Каримова со взрослым Вуди Алленом: их светлые, легкие картины завораживают отсутствием пафоса и надуманных "высокоинтеллектуальных идей", говоря простым языком о вечном.

Вторая находка молодого режиссера – актерский состав. Безусловно, не обошлось и без известной доли везения: в его дебюте снялись достаточно известные актеры. Тот же Илья Любимов, исполнивший главную роль, и Евгений Цыганов, и Юлия Такшина уж точно не дебютанты. Но главная находка, подтверждающая талантливость Романа, – это Ингрид Олеринская, которая оказалась на площадке почти случайно. Девушка, не являющаяся профессиональной актрисой, сыграла свою роль просто великолепно.

И тандем Любимов – Олеринская создает неповторимую магию этого кино. Их персонажи прочно обосновываются в памяти своими диалогами, своими внешними отличиями и внутренней похожестью. Ярко и смешно рассказывают они о разных кризисах (подросткового у Кристины и средних лет у Виталия) и их схожести. Играют так самозабвенно, так честно, что в исключительности этой работы не остается сомнений.

Поэтому, во многом, вторых "Неадекватных людей" и хочется поскорее увидеть. Хочется посмотреть на то, какой выросла трудный подросток-мудрец, как время изменило Виталия и их отношения. И что привело их, в конце концов, к расставанию. Да-да, именно так заявил режиссер, когда рассказывал о синопсисе грядущей картины.

Картина, несомненно, будет другой – поменялись времена, поменялись персонажи, да и сам Каримов вырос как режиссер и наверняка изменился как человек. Он уже не дебютант, а вполне удавшийся режиссер, и ждать слепого повторения глупо. Но в одном можно быть уверенным: юмор, диалоги и персонажи останутся на высоте. В этом Роман себе не изменяет.