Чем удивит новый "Человек-паук: Возвращение домой"

Буквально через две недели выйдет новый ребут старой истории о супергерое в красно-синем трико. Фанаты вселенной неустанно ждут, и даже критики, зачастую обходящие стороной киновселенную Marvel с гордо приподнятой головой, на этот раз заинтересованы в просмотре фильма. Будет лента хорошей или плохой, остается только гадать. Но на некоторые детали можно обратить внимание уже сейчас.

Конечно, стоит начать с самого "Паука". Впервые за все время экранизаций он – подросток. Любители прошлых кино-Пауков, может, и покривят лицом, но не стоит спешить с выводами: "дружелюбный сосед" и задумывался Стеном Ли как школьник, который, спасая мир, заодно борется с прыщами, юношеской неуверенностью и пытается строить отношения.

В прошлых экранизациях мы видим более взрослого Питера Паркера со сформированными взглядами на мир, что противоречит изначальной концепции. В этой же трилогии фильмов (а их планиурется как минимум три) зритель будет взрослеть вместе с Питером, вместе с ним принимать первые серьезные решения. Ты вроде собрался спасать мир, но – вот не везет! – на носу контрольная работа. И да, можете спорить, но это – лучший выбор на роль Паука.

Вы только посмотрите на этого парня! Те, от кого почти полностью зависит конечный продукт – режиссер Джон Уоттс и новый Питер Паркер – Том Холланд – своего рода темные лошадки. Судя по их прошлым фильмам и работе над этим они оба хотят прочно обосноваться на кино Олимпе, и делают это самым честным и правильным путем: работая без устали и стараясь изо всех сил. Оба амбициозны, умны и талантливы. А что еще нужно для хорошего фильма? Может, пару харизматичных актеров "старой школы"? Получите-распишитесь – Майкл Китон ("Бердмен", "Бетмен", "В центре внимания") и Роберт Дауни-младший (в представлении не нуждается) в вашем распоряжении.

Больше плюсом, чем минусом становится совместная работа нескольких студий. Напомним, что ранее над пауками трудилась Sony Pictures, и он существовал как бы в отрыве от основной истории всех персонажей Марвел. И вот, наконец-то, свершилось: Марвел и Сони сложили цену своему сотрудничеству и дело пошло. Провалиться этому фильму теперь (как это случилось с "Пауком" Энди Гарфилда) помешает аж три киномонстра: Sony Pictures, Marvel и Disney. Безусловно, это уменьшает широту творческих решений и количество нестандартных ходов. Но мы и не ожидали от супергеройского фильма конфликты уровня быковского "Дурака", а он себя таковым и не позиционировал.

Насчет картинки даже предположений строить нет смысла: когда в бюджете такая сумма, а среди компаний, занимающихся фильмом, такие мастодонты кино, результат может быть лишь блестящим. И это подтверждают кадры трейлера. Нас ждет яркий, насыщенный спецэффектами, качественными планами и хорошей цветокоррекцией и вкусный визуальный ряд.



О сценарной составляющей и построении фильма судить рано, но можно сделать предположение о том, что это будет типичный марвеловский оригин (представление, знакомство с героем): классический трехактный мономиф, где напряженные моменты будут разбавляться юмором и погружением в быт Питера. Ну и главный спойлер: в конце все будет хорошо. Хорошо это или плохо – зависит уже от ваших вкусов.

В итоге мы получим, скорее всего, предсказуемый фильм о подростке, героически справляющемся с трудностями в обеих своих жизнях. Не стоит ждать от фильма чего-то экстраординарного. Ждите сказки, и сказка придет. Немного футуристичная, слегка кровавая, но все же старая-добрая сказка о славном молодце.