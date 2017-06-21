Чем удивит новый "Человек-паук: Возвращение домой"

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Илона Новоселова погибла на глазах у матери
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Баталов перед смертью отрекся от внучки и правнучки
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
партнеры
Среда 21 июня
Лента новостей
21:39
Коала ворвалась в ресторан на "тусовку" (видео)
21:39
Ищущий смысл жизни юный сибиряк зарезал психолога
20:46
Ученые нашли изъяны в лекарствах от болезни Альцгеймера
20:36
Борисова провезла в лифчике запрещенные препараты в Таиланд
20:34
Под Воронежем аварийно сел Як-130
20:22
Элла Памфилова запланировала поездку на "Нашествие"
20:08
Путин поговорил с учителями о воспитании детей
19:52
Отец Фриске: Дима снова нас обманул
19:17
Самолеты НАТО повторно сопроводили борт Шойгу
19:14
Мужа певицы Жасмин посадили в тюрьму
19:00
Саудиты выгнали из страны катарских верблюдов и овец
19:00
Госдума обновит работу со Счетной палатой
18:54
Prodigy насмерть подавился яйцом
18:42
Макарова подняли на смех из-за макияжа
18:38
Россияне с килограммом амфетамина попались на границе
18:30
МЧС предупредило москвичей об усилении ветра
18:27
Телеведущий онемел в прямом эфире (видео)
18:08
Встреча на Потомаке
18:05
Чехлы рассекретили дизайн iPhone 8
18:04
Жительница Череповца избила пристава после погашения долга
17:59
В Ижевске представили IT-технологии для оборонки
17:55
Певица Глюк’oZa призналась в зависимости
17:53
Садальский отправил Максакову к детям
17:50
Как алкоголь мог попасть в организм "пьяного" мальчика
17:48
ОНФ поможет создать комфортную среду в городах
17:43
Изуродованные болезнью руки Началовой вызвали шок
17:42
Названа цена на эксклюзивную Lada Xray
17:34
Сотням человек стало плохо в очереди к мощам Николая Чудотворца
17:17
Красивая внучка Высоцкого показала пышную грудь
17:14
Как не стать посмешищем для одноклассников на выпускном
16:59
Назван состав сборной России на матч с Португалией
16:55
В Пермском крае обновят дороги и построят новый мост
16:46
Стоун рассказал о "хорошем танце" с Путиным
16:44
Жена Газманова о жгучей неприязни и конфликтах в семье
16:35
Госдума поправила закон о госохране
16:23
Пьяный мужчина устроил поножовщину в очереди в Домодедове (видео)
16:21
Пикантное фото Ягудина и Бледанс взорвало Сеть
16:16
"Резкий" Киев забил тревогу из-за Керченского моста
16:13
Алену Ахмадуллину обвиняют в воровстве у Ульяны Сергеенко
15:42
Где выпускникам "оторваться" в Москве
15:38
Жрица любви прикинулась журналисткой во время штурма борделя
15:24
Многодетным семьям Севастополя помогли с жильем
15:08
Скандальная писательница обвинила евреев в "украинском Голодоморе"
15:01
Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови "пьяного" мальчика
14:57
Меланья Трамп сильно растолстела
14:54
Любовница Тарасова: Разошлись мирно, без скандалов и истерик
14:34
Название для нового кольца метро выберут москвичи
14:34
У Ольги Орловой разрыв сердца
14:34
Евгения Васильева получила новую должность
14:30
Россияне готовы ругаться с начальством
14:21
Volvo S90 R-Design: машина не для разгильдяя
14:10
Максакова в прозрачном платье представила нового ребенка
14:09
Участницы "Дома-2" устроили жестокую драку
14:04
Глава Гидрометцентра объяснил погодные аномалии
14:01
Болезни научились предсказывать по месяцу рождения
13:51
Президент встретится с классными руководителями в Кремле
13:48
В Москве найден труп российского дипломата
13:32
Звездам досталось от обнаженного Галкина
13:32
На Поклонной горе 22 июня зажгут свечи памяти
13:26
Муж Полины Гагариной похвастался внедорожником за 6,5 миллиона
13:15
Родители Фриске нашли способ увильнуть от ответственности
13:12
Муж Елизаветы II попал в больницу с инфекцией
13:01
Лохматые подруги знаменитостей
12:52
Белгород шокирован страшной поножовщиной (видео)
12:50
Бесстыжий Панин разделся перед детьми в Крыму
12:43
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
12:43
Госдума пересчитала бюджет-2017
12:37
Натовский истребитель позорно сбежал после инцидента с Шойгу
12:25
Новый способ заставить россиян копить на пенсию
12:25
Саакашвили бежит в Африку от нервного Порошенко
12:21
Летом россияне женятся вдвое чаще
12:06
Беременная Собчак побила Валерию
11:57
Дроздов умер на 92-м году жизни
11:52
Орбакайте убила любовь Свиридовой
11:52
Престарелый Дроздов: Нельзя себе отказывать в удовольствиях
11:42
Маленькая девочка в одиночку рванула из Сочи в Калининград
11:40
Почему Елизавета II отказалась от короны
11:40
Заседание Госдумы началось с минуты молчания
11:34
Цыганов и Куценко споют с рокерами
11:29
Сексуальная телеведущая из Германии поразила россиян
11:28
Пять секретов идеального газона на даче
11:26
Как преобразится Москва к Дню города
11:26
В Москве умер пострадавший во время майского урагана мужчина
11:22
Цыганов показал брошенных сыновей
11:15
Трамп вытер ноги об испуганного Порошенко
11:08
Названы сроки переселения людей с Земли
11:08
У Татьяны Навки проблемы со здоровьем
11:03
Виновник скандала с "пьяным" мальчиком попался на странных выводах
10:57
Под Пермью мужчина зарубил 4-летнего сына топором
10:57
Прогноз погоды для москвичей оказался неутешительным
10:50
На салатовой ветке московского метро случилось ЧП
10:43
Александр Носик рассказал о свадьбе с певицей
10:42
В Москве у водителя иномарки отобрали 6 миллионов рублей
10:29
Губернатору Тулееву сделали операцию на позвоночнике
10:28
Орлова очутилась в постели Фриске
10:17
Актер из "Универа" признался в распространении наркотиков
10:13
Сыновья взрослых отцов являются особенными
10:08
Спасатели возобновили поиски пропавших на Ладоге детей
10:02
Ученые признали неприятным секс в космосе
09:33
Пугающие прогнозы курса доллара
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бесстыжий Панин разделся перед детьми в Крыму
Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови "пьяного" мальчика
Порошенко высмеяли за "мятую" встречу с Трампом
Врачи решили отрезать ногу Зайцеву после аварии
Родители Фриске нашли способ увильнуть от ответственности
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
Культура

Чем удивит новый "Человек-паук: Возвращение домой"

Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой"
Буквально через две недели выйдет новый ребут старой истории о супергерое в красно-синем трико. Фанаты вселенной неустанно ждут, и даже критики, зачастую обходящие стороной киновселенную Marvel с гордо приподнятой головой, на этот раз заинтересованы в просмотре фильма. Будет лента хорошей или плохой, остается только гадать. Но на некоторые детали можно обратить внимание уже сейчас.
прочитано 303 раза

Конечно, стоит начать с самого "Паука". Впервые за все время экранизаций он – подросток. Любители прошлых кино-Пауков, может, и покривят лицом, но не стоит спешить с выводами: "дружелюбный сосед" и задумывался Стеном Ли как школьник, который, спасая мир, заодно борется с прыщами, юношеской неуверенностью и пытается строить отношения.

В прошлых экранизациях мы видим более взрослого Питера Паркера со сформированными взглядами на мир, что противоречит изначальной концепции. В этой же трилогии фильмов (а их планиурется как минимум три) зритель будет взрослеть вместе с Питером, вместе с ним принимать первые серьезные решения. Ты вроде собрался спасать мир, но – вот не везет! – на носу контрольная работа. И да, можете спорить, но это – лучший выбор на роль Паука.

Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой"

Вы только посмотрите на этого парня! Те, от кого почти полностью зависит конечный продукт – режиссер Джон Уоттс и новый Питер Паркер – Том Холланд – своего рода темные лошадки. Судя по их прошлым фильмам и работе над этим они оба хотят прочно обосноваться на кино Олимпе, и делают это самым честным и правильным путем: работая без устали и стараясь изо всех сил. Оба амбициозны, умны и талантливы. А что еще нужно для хорошего фильма? Может, пару харизматичных актеров "старой школы"? Получите-распишитесь – Майкл Китон ("Бердмен", "Бетмен", "В центре внимания") и Роберт Дауни-младший (в представлении не нуждается) в вашем распоряжении.

Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой"

Больше плюсом, чем минусом становится совместная работа нескольких студий. Напомним, что ранее над пауками трудилась Sony Pictures, и он существовал как бы в отрыве от основной истории всех персонажей Марвел. И вот, наконец-то, свершилось: Марвел и Сони сложили цену своему сотрудничеству и дело пошло. Провалиться этому фильму теперь (как это случилось с "Пауком" Энди Гарфилда) помешает аж три киномонстра: Sony Pictures, Marvel и Disney. Безусловно, это уменьшает широту творческих решений и количество нестандартных ходов. Но мы и не ожидали от супергеройского фильма конфликты уровня быковского "Дурака", а он себя таковым и не позиционировал.

Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой"

Насчет картинки даже предположений строить нет смысла: когда в бюджете такая сумма, а среди компаний, занимающихся фильмом, такие мастодонты кино, результат может быть лишь блестящим. И это подтверждают кадры трейлера. Нас ждет яркий, насыщенный спецэффектами, качественными планами и хорошей цветокоррекцией и вкусный визуальный ряд.

О сценарной составляющей и построении фильма судить рано, но можно сделать предположение о том, что это будет типичный марвеловский оригин (представление, знакомство с героем): классический трехактный мономиф, где напряженные моменты будут разбавляться юмором и погружением в быт Питера. Ну и главный спойлер: в конце все будет хорошо. Хорошо это или плохо – зависит уже от ваших вкусов.

Кадр из фильма "Человек-паук: Возвращение домой"

В итоге мы получим, скорее всего, предсказуемый фильм о подростке, героически справляющемся с трудностями в обеих своих жизнях. Не стоит ждать от фильма чего-то экстраординарного. Ждите сказки, и сказка придет. Немного футуристичная, слегка кровавая, но все же старая-добрая сказка о славном молодце.

21 июня 2017, 19:23

комментарии

Политика

Саакашвили бежит в Африку от нервного Порошенко
Президент США унизил украинский народ
Стоун набросился на американцев после интервью с Путиным
Саакашвили пережил публичное унижение

Шоу-бизнес

Дана Борисова: Тима Брик принес мне наркотики
Мужа певицы Жасмин посадили в тюрьму
Отец Фриске: Дима снова нас обманул
Макарова подняли на смех из-за макияжа

Проишествия

Страшный пожар парализовал центр Киева
Названа причина столкновения поездов на Курском вокзале
В Москве девушка отвергла ухажера ударом в пах
В Лас-Вегасе в возрасте 42 лет умер Prodigy

Lifestyle

Какие фильмы смотреть на Московском кинофестивале
Трехкратный обладатель "Оскара" уходит из кино
Путин показал заокеанскому гостю Большой театр
Почему стоит смотреть сериал "Кремниевая долина"
Шоу-бизнес

Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой

Блогер Лена Миро раскрыла секрет любви к Примадонне
Шоу-бизнес

Максакова в прозрачном платье представила нового ребенка

Певица дала пресс-конференцию
Шоу-бизнес

Мужа певицы Жасмин посадили в тюрьму

В семье популярной исполнительницы случилось горе
Шоу-бизнес

Борисова провезла в лифчике запрещенные препараты в Таиланд

Телеведущую скрутили и забрали наркотики

Гороскоп

Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона
Астрологический прогноз с 19 по 25 июня
Ольга Ломоносова родит третьего ребенка
У Шпицы проблемы в личной жизни

Фоторепортажи

Лохматые подруги знаменитостей
Беременная Собчак побила Валерию
Кейт Миддлтон снова стала невестой
Знаменитые любители селфи

Спорт

Карпин предложил сжечь главного судью России
Потерявшая парик прыгунья бьет рекорды на YouTube
19-летнюю Липницкую поздравили с беременностью
Предательницу Степанову сравнили со школьной ябедой

Регионы

Белгород шокирован страшной поножовщиной (видео)
Маленькая девочка в одиночку рванула из Сочи в Калининград
Виновник скандала с "пьяным" мальчиком попался на странных выводах
Пропавшая на Ладоге именинница найдена мертвой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru