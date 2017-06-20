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Почему стоит смотреть "Кремниевую долину"

Кадр из фильма "Силиконовая долина"
"Silicon valley", или "Кремниевая долина" – ситком о стартапах, программировании и компьютерных маньяках. Звучит скучно до ужаса, но рейтинги и оценки сериала растут вверх. Объясняется такой парадокс просто – HBO сделали очень яркий, правдоподобный и искренний сериал о жизни людей, быт которых чужд массовому зрителю, но их внутренние проблемы трогают всех и каждого.
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О ЧЕМ

Ричард Хендрикс (главный герой, которого играет Томас Миддлдитч) вместе со своими друзьями основывает стартап под названием Pied Piper ("Пегий Дудочник" – в переводе от "Кубика в Кубе"), чтобы побороться за свое место под солнцем Кремниевой долины. Умные парни вступают в открытую конфронтацию с Hooley (очевидная отсылка к Google, чья кадровая политика и до ужаса пафосный подход к бизнесу будет осмеян в сериале еще не раз и не два). Конфликт кажется банальным, сюжет – избитым. Но интересен в первую очередь подход к изображению жизни интеллектуальной элиты.

ЧТО НОВОГО

Со вкусом высмеиваются практически все известные личности "Долины". В какой-то степени мы видим и Стива Джобса, в невероятно эксцентричной и сугубо-личной манере ведущего свой бизнес, и Гейтса/Тилля, доказывающего свои идеи натуралистично, а свои убеждения – на практике. Герой, являющийся прототипом последних, учреждает свою стипендию в 150 тысяч долларов и дает эти деньги каждому, кто бросит колледж ради реализации своего проекта.

Кадр из фильма "Силиконовая долина"

Внутренняя кухня этого бизнеса показана так, как нигде больше. Известные бизнесмены в этой области отмечают "пугающее" соответствие с реальностью. Юмор в сериале – отдельное счастье. Нет рамок и барьеров. Смеяться здесь позволяется над всем. Пафос, который так присущ этой отрасли, саркастично втаптывают в землю. На презентациях каждый второй "делает мир лучше", создавая бесполезные программы и вещи. В то же время сценаристы зачастую строят шутки на понятных всем вещам, отводя лишь небольшое количество истинно-гиковским гэгам. Некоторые узконаправленные мэмы даже объясняются, но так, что это не вызывает оторопи у фанатов. Порой, он кажется слишком пошлым, но это же гики!

Кадр из фильма "Силиконовая долина"

Герои – неудачники по призванию, и это уморительно. Все, что они начинают, обречено на провал: из-за того что кто-то излишне самовлюблен, а кто-то – рассеян. Все идет по законам американского (да и российского) бизнеса. То есть, непредсказуемо.

Атмосфера чарующа. Сценаристы делают фильм о высоких технологиях совершенно по-своему – ставя на мелочи, а не на сюжетную канву. Они создают абсолютно свою атмосферу напряжения и сопереживания. Сериал работает так, как должен –  после просмотра остается приятное ощущение отдохнувшего сознания. Будто со старыми друзьями выпил пару бокалов пенного в баре.

Кадр из фильма "Силиконовая долина"

Ситком не претендует на психологическую драму, но отражает проблемы общества "здесь и сейчас". Персонажи, не говоря заумных фраз, своими действиями, привычками и реакциями рассказывают об одиночестве и социальной жизни, бизнесе и дружбе в рамках этого бизнеса, проблемах с самооценкой и девушками.

При этом сериал не перегибает палку, как это делали "Друзья" и "Теория большого взрыва". Вечная история про женившихся, разведенных и снова женившихся приелась еще во времена "Санты-Барбары". Здесь же любовной линии просто нет – и это спасает "Долину" от превращения в очередную среднюю комедию об отношениях.

Кадр из фильма "Силиконовая долина"

Все наоборот – герои постоянно издеваются друг над другом на эту тему, смешно обыгрывая еще одну пачку проблем поколения. Единственный адекватный женский персонаж, с которым, кажется, вот-вот начнутся отношения у Ричарда, остается лишь миловидным мостиком между венчурными капиталистами и безумными стартаперами. На ее фоне мы и видим, насколько помешаны все остальные. Ну и, конечно, Хендрикс сам разрушает все свои возможности и в любовной сфере – куда ж без этого.

Кадр из фильма "Силиконовая долина"

Здесь нет пустых персонажей, и это еще одно выгодное отличие. Нет никого, кого написали ради обыгрывания одной шутки – и даже персонажи третьего плана имеют свои черты, свои проблемы и свою сюжетную линию.  Что же касается самого "Пегого Дудочника", то каждый из членов этой многострадальной компании может претендовать на собственный сериал о своей жизни. Ну вот как может не заинтересовать, скажем, предыстория Гилфойла, хакера-сатаниста, властителя дум, издевающегося над всем и вся,  и самого нелюдимого человека Канады (в США он проживает незаконно, не получив гражданства)?

На выходе мы получаем отличный сериал для вечернего просмотра, очень талантливо написанный и срежиссированный, величие и фан-база которого растет с каждым сезоном. Четвертый, уже почти вышедший, но не до конца переведенный, обещает невиданный накал и первые настоящие конфликты между персонажами. Ну и, конечно, неиссякаемый поток шуток и гэгов, нерешаемых проблем и их невероятных решений. 

Автор: Михаил Лымарев20 июня 2017, 16:07

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