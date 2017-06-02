Актера Державина срочно госпитализировали

Известный актер Михаил Державин был экстренно доставлен в больницу. Предварительный диагноз знаменитого юмориста – инфаркт.

Михаила Державина доставили в столичную клинику вечером 2 июня 2017 года, передает Life.ru. По данным СМИ, актеру стало плохо с сердцем. Прибывшие к нему медики приняли решение об экстренной госпитализации актера.

Отметим, что известный актер уже не в первый раз за последнее время оказывается в больнице. В феврале 2017 года он и вовсе не стал дожидаться госпитализации и сам отправился к медикам, пожаловавшись на ухудшение самочувствия. "У меня последние месяцы были проблемы с давлением. Сказали, что это из-за лишнего веса", – рассказал тогда Михаил Державин.

В сентябре 2016 года популярного артиста госпитализировали с жалобами на острую боль. По данным СМИ, медики тогда диагностировали у него множество заболеваний, однако никакой конкретики на этот счет они не предоставили. Тем не менее, его состояние оценивалось как стабильное.

В ноябре 2014 года оказался в больнице в связи с обострением ишемической болезни сердца. Он проходил лечение в одной из московских клиник. После того, как медики несколько раз поменяли курс лечения Михаила Державина, артист пошел на поправку.

Напомним, Михаил Державин – советский и российский актер театра и кино, актер Московского академического театра сатиры. В 1970-х годах он был ведущим знаменитой юмористической телепередачи "Кабачок 13 стульев". В 1989 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.