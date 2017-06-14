"Школа современной пьесы" скитается по чужим углам

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Среда 14 июня
Лента новостей
16:48
Как пережить скачки давления
16:46
Свидетели заявили о похищении девочки в Москве
16:43
Вся правда о гей-любви
16:40
Многомиллионные подарки миллиардеров
16:17
Выпускникам подарят цифровые альбомы "ВКонтакте"
16:11
В Москве пассажир метро вытащил девушку из-под колес поезда
16:10
Госдума широко обсудит защиту прав дольщиков
16:06
Семь главных секретов мужчин
16:02
Шарапова довела молодых конкуренток до слез
15:50
За рулем сбившего насмерть пешехода Subaru был полицейский
15:46
Самые красивые актрисы "Кинотавра-2017"
15:40
Ненависть к России подтолкнула Украину к прогрессу
15:27
Что возбуждает любителей порно
15:23
Соратника Трампа обстреляли из автомата под Вашингтоном
15:15
Мессенджеры и сотовые сети защитят от террористов
15:00
Раскрыта природа сновидений
14:54
Назван лучший смартфон мира
14:53
В Турции прогремел взрыв
14:46
Госдума поможет получить выплаты обманутым дольщикам
14:40
Болезнь сына перепугала Натали
14:38
Кто помог Кончаловскому выжить после трагедии с дочкой
14:24
Блондинка прокатилась по улицам города топлес
14:15
Шепелев не выдержал страданий сына
14:11
На орбите Земли обнаружена неопознанная сигара
14:01
Последние минуты жизни трансвестита Новоселовой попали на видео
13:57
Как научиться реализовывать мечты
13:57
Женщина заставляла 8-летнюю дочь заниматься сексом за подарки
13:53
Житель Подмосковья стрелял по прохожим из окна
13:49
Власти Бурятии поддержали начинающих фермеров
13:46
Парковочное место продали за рекордные 5 миллионов долларов
13:34
Дональду Трампу угрожает опасность
13:33
Травмированному Жиркову невыносимо ходить
13:28
Эксперты раскрыли секрет кошачьего хвоста
13:27
Где дешево отдохнуть этим летом
13:23
Как Вашингтон покупает лояльность журналистов
13:22
Володин: Надо общаться не с соцсетями, а с избирателями
13:21
Давление в Москве снизилось до рекорда
13:19
На Волочкову обрушилось новое несчастье
13:02
МЧС предупредило москвичей об опасной погоде
12:52
Юлии Барановской кололи наркотики
12:47
Госдума приняла закон о реновации жилищного фонда столицы
12:39
Почему Илона Новоселова сменила пол
12:26
Пассажирка из любопытства открыла в самолете аварийный люк
12:15
Как не набрать лишние килограммы в отпуске
12:12
Сотрудники турецкого отеля толпой избили туриста
12:11
Порошенко решил дать Саакашвили под зад
12:09
Пикантное фото 49-летней Джулии Робертс
11:40
У арестованного соратника Чубайса нашли жилье на 3 млрд
11:31
Четырехлетний мальчик выжил после 4 дней в лесу
11:20
Пьяную беременную женщину вытащили из Москвы-реки
11:17
Илона Новоселова погибла на глазах у матери
11:15
Москва нашла 300 площадок для старта реновации
11:11
Отчим выстрелил в брата Алексея Баталова
11:00
Почему россияне страдают от ожирения
10:56
Реновация поможет сэкономить на услугах ЖКХ
10:32
Срок строительства жилья в Москве сократится на треть
10:31
Охваченный огнем 24-этажный дом испугал соцсети
10:17
Что стало с братом-близнецом солнца
10:16
Как Лукашенко перехитрил Россию
10:06
Москва потратит на реновацию три триллиона рублей
10:02
У москвича угнали Mercedes за 8 миллионов
09:48
Одиночество грозит ухудшением здоровья
09:45
54-летняя Деми Мур осталась без зубов
09:38
Автомобиль насмерть сбил пешехода на остановке в Москве
09:34
Как выбрать недорогой спортивный автомобиль
09:14
Девушка отвергла жениха на глазах у стадиона
09:01
Кадони: Жизнь Новоселовой была адом
08:51
Проживание у аэропорта грозит преждевременной смертью
08:48
Водителей будут сажать в тюрьму за непропуск скорой
08:28
Путин назвал причину разлада между Москвой и Киевом
08:28
Собчак в мешке побила Андрееву
08:26
Как выглядит кабинет президента России (видео)
07:59
Известная актриса и модель скончалась в возрасте 73 лет
23:24
Калашникова мечтает вернуться к Шаляпину
22:00
Меланья Трамп нашла эмоции на стороне
21:58
Климова в экстремальном мини похвасталась дивными ногами
21:50
Инопланетяне игнорируют людей из-за страха
21:46
Полиция ищет обокравшего ГУВД форточника
21:41
В жилом доме под Тамбовом произошел взрыв
21:32
Поезд насмерть сбил подростка под Москвой
21:13
Из-за надгробия с Жанной Фриске разразился скандал
21:12
Как жила погибшая звезда "Битвы экстрасенсов"
21:09
В Италии столкнулись два поезда
21:04
На Марсе случайно нашли снег
21:02
Как дожить до пенсии
20:55
Вандалы разгромили кладбище в Калининграде
20:29
Лучшего боксера России уличили в смене гражданства
20:26
Как беременная Серена Уильямс сходит с ума
20:17
Илона Новоселова из "Битвы экстрасенсов" умерла при падении с шестого этажа
20:05
Садальский об "ожившем" Вороненкове: Очень похоже на правду
20:03
7 факторов стресса и методы борьбы с ним
19:49
В каком возрасте отправлять ребенка в школу
19:33
На Чернобыльской АЭС произошло задымление
19:25
Гигинеишвили показал любовь с Михалковой
19:15
В Белоруссии испугались зависимости от нефти из России
19:08
МЧС предупредило об опасной погоде в Москве
18:56
Страшные травмы Алины Кабаевой
18:45
Меланья Трамп нашла сходство мужа со своим отцом
18:38
Питт извинился перед Энистон за Джоли
18:35
Самые контрастные союзы знаменитостей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вороненкова нашли живым в Израиле
Илона Новоселова погибла на глазах у матери
Как жила погибшая звезда "Битвы экстрасенсов"
Ольга Бузова убита горем
Шепелев не выдержал страданий сына
Страшные травмы Алины Кабаевой
Культура

"Школа современной пьесы" скитается по чужим углам

Театр "Школа современной пьесы". Фото: vk.com/neglinka29
"Школа современной пьесы" снова вынуждена скитаться по чужим углам. По слухам, мытарства продлятся до осени 2018 года. Потом должен быть отремонтирован родной дом на Трубной площади.
прочитано 250 раз

Театру "Школа современной пьесы" – одному из сильнейших в столице – не везет со своим углом. Легендарное здание на Трубной, в котором когда-то творил автор салата оливье, подписывал договор на издание своих произведений Антон Чехов, пел Федор Шаляпин, а с 1989 года работал театр, сгорело в 2013-м.

С тех пор "Школа современной пьесы" вынуждена скитаться по чужим углам. Сначала труппа играла на сцене театра имени Маяковского. Потом на три сезона домом коллектива под руководством Иосифа Райхельгауза стал ДК имени Серафимовича на Тишинке.

Переезд туда труппа вместе с поклонниками превратила в театрализованное шествие-перформанс. И временный дом стал очень родным – уютный ресторан, "живые" портреты актеров на стенах, возможность трансформации зала. Но теперь пришла прощаться и с ним.

"Покидаем мы это место..." – рассказали Dni.Ru в театре. 14 июня в здании на Тишинке "Школа современной пьесы" сыграет последний спектакль – "Пока наливается пиво". Тогда же будет закрыт и 28-й сезон. Возобновит свою работу театр осенью в новом – тоже временном – здании на Пресненском Валу.

Напомним, что в этом театре играют такие легендарные звезды, как Ирина Алферова, Елена Санаева, Татьяна Веденеева, Евгений Гришковец.

Автор: Феликс Грозданов14 июня 2017, 14:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие роли Ирины Алферовой

567

комментарии

Политика

Как Вашингтон покупает лояльность журналистов
Порошенко решил дать Саакашвили под зад
Путин назвал причину разлада между Москвой и Киевом
Безвизовый режим для Украины сравнили с рваными трусами

Шоу-бизнес

Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
У Александра Цекало родился четвертый ребенок
Шарапова довела молодых конкуренток до слез
Смертельное проклятие участников "Битвы экстрасенсов"

Проишествия

Сотрудники турецкого отеля толпой избили туриста
Охваченный огнем 24-этажный дом испугал соцсети
Убийца пыталась скормить тело пенсионера свиньям
Мать двоих детей заколола мужа-тирана в Москве

Lifestyle

"Школа современной пьесы" скитается по чужим углам
ОНФ уличил правительство в экономии на культуре
Глюк'оZа снялась в сериале "Воронины"
На что московский театр тратил бюджетные миллионы
Шоу-бизнес

Кадони: Жизнь Новоселовой была адом

Коллеги высказались о звезде "Битвы экстрасенсов"
Шоу-бизнес

Илона Новоселова погибла на глазах у матери

Появились новые подробности гибели звезды телешоу
Шоу-бизнес

Юлии Барановской кололи наркотики

Состояние телеведущей было сложно назвать адекватным
Общество

Вся правда о гей-любви

Первый в Колумбии официальный брак должен был быть заключен между четырьмя мужчинами, но один умер

Гороскоп

Дональду Трампу угрожает опасность
Меланья Трамп нашла эмоции на стороне
Астрологический прогноз с 13 по 18 июня
Как накажут семью Фриске из-за пропавших миллионов

Фоторепортажи

Самые красивые актрисы "Кинотавра-2017"
Собчак в мешке побила Андрееву
Как беременная Серена Уильямс сходит с ума
Самые контрастные союзы знаменитостей

Спорт

Страшные травмы Алины Кабаевой
Лучшего боксера России уличили в смене гражданства
Опубликована уникальная запись реального боя Брюса Ли
Евгению Малкину сломали нос

Регионы

Блондинка прокатилась по улицам города топлес
Четырехлетний мальчик выжил после 4 дней в лесу
Женщина заставляла 8-летнюю дочь заниматься сексом за подарки
Из-за надгробия с Жанной Фриске разразился скандал
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru