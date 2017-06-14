"Школа современной пьесы" скитается по чужим углам

"Школа современной пьесы" снова вынуждена скитаться по чужим углам. По слухам, мытарства продлятся до осени 2018 года. Потом должен быть отремонтирован родной дом на Трубной площади.

Театру "Школа современной пьесы" – одному из сильнейших в столице – не везет со своим углом. Легендарное здание на Трубной, в котором когда-то творил автор салата оливье, подписывал договор на издание своих произведений Антон Чехов, пел Федор Шаляпин, а с 1989 года работал театр, сгорело в 2013-м.

С тех пор "Школа современной пьесы" вынуждена скитаться по чужим углам. Сначала труппа играла на сцене театра имени Маяковского. Потом на три сезона домом коллектива под руководством Иосифа Райхельгауза стал ДК имени Серафимовича на Тишинке.

Переезд туда труппа вместе с поклонниками превратила в театрализованное шествие-перформанс. И временный дом стал очень родным – уютный ресторан, "живые" портреты актеров на стенах, возможность трансформации зала. Но теперь пришла прощаться и с ним.

"Покидаем мы это место..." – рассказали Dni.Ru в театре. 14 июня в здании на Тишинке "Школа современной пьесы" сыграет последний спектакль – "Пока наливается пиво". Тогда же будет закрыт и 28-й сезон. Возобновит свою работу театр осенью в новом – тоже временном – здании на Пресненском Валу.

Напомним, что в этом театре играют такие легендарные звезды, как Ирина Алферова, Елена Санаева, Татьяна Веденеева, Евгений Гришковец.