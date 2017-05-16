Стоянов: Первый выпуск "Городка" не могу смотреть по сей день

Первый выпуск телепрограммы "Городок" вышел в апреле 1993 года. Неподражаемые Юрий Стоянов и Илья Олейников покорили зрителей с первого выпуска. Но как оказалось, сами ведущие были не очень довольны результатом своей работы.

Об этом Юрий Стоянов рассказывает в своей новой биографической книге "Игра в городки". "Первый выпуск "Городка" не могу смотреть по сей день. Это полный кошмар и чудовищная пошлость. Судя по начальным выпускам, нас должны были выбросить из этого поезда. Спасло появление эксклюзивной "Скрытой камеры", – делится с читателями Юрий. Ведущий пояснил, что рубрика "Скрытая камера" моментально завоевала внимание зрителей благодаря так называемой близости к народу.

С лишь ему присущими любовью и юмором Стоянов на протяжении нескольких сотен страниц рассказывает об увлекательных и курьезных случаях со съемок. А рассказать, разумеется, есть что. Телепередача выходила в эфир целых 19 лет. "Городок" был закрыт в 2012 году, в связи со смертью Ильи Олейникова.

Если все это время вы пристально следили за детищем любимых артистов, то будьте уверены – чтении "Игры в городки" точно доставит вам удовольствие. Книга Стоянова волшебным образом перенесет вас на десятилетия назад. В те времена, когда у легендарной юмористической передачи не было конкурентов.

К слову, в литературном шедевре в который раз дается ответ на вопрос, почему в 2012 году выпуск телепередачи "Городок" был окончательно прекращен. Конечно же, потому что "Городка" без Ильи Олейникова быть не может.