Стоянов: Первый выпуск "Городка" не могу смотреть по сей день
Об этом Юрий Стоянов рассказывает в своей новой биографической книге "Игра в городки". "Первый выпуск "Городка" не могу смотреть по сей день. Это полный кошмар и чудовищная пошлость. Судя по начальным выпускам, нас должны были выбросить из этого поезда. Спасло появление эксклюзивной "Скрытой камеры", – делится с читателями Юрий. Ведущий пояснил, что рубрика "Скрытая камера" моментально завоевала внимание зрителей благодаря так называемой близости к народу.
С лишь ему присущими любовью и юмором Стоянов на протяжении нескольких сотен страниц рассказывает об увлекательных и курьезных случаях со съемок. А рассказать, разумеется, есть что. Телепередача выходила в эфир целых 19 лет. "Городок" был закрыт в 2012 году, в связи со смертью Ильи Олейникова.
Если все это время вы пристально следили за детищем любимых артистов, то будьте уверены – чтении "Игры в городки" точно доставит вам удовольствие. Книга Стоянова волшебным образом перенесет вас на десятилетия назад. В те времена, когда у легендарной юмористической передачи не было конкурентов.
К слову, в литературном шедевре в который раз дается ответ на вопрос, почему в 2012 году выпуск телепередачи "Городок" был окончательно прекращен. Конечно же, потому что "Городка" без Ильи Олейникова быть не может.
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