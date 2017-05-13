Самые долгожданные фильмы мая

Снегопад в середине мая не вдохновляет на длительные прогулки? Самое время отправиться в кинотеатр! Dni.ru представляют подборку самых долгожданных фильмов этой весны.

"Меч короля артура"

Гай Ричи приготовил настоящий сюрприз для ценителей сказок о настоящих рыцарях. На главную роль пробовались такие звезды, как Джай Кортни и Генри Кавилл, однако харизматичный красавец Чарли Ханнэм всех превзошел. "Для этого фильма я приведу себя просто в невероятную форму!" – заявил актер незадолго до съемок, пообещав, что будет ежедневно делать 500 отжиманий. Что ж, полюбоваться на окрепшую фигуру Чарли можно уже сегодня – "Меч короля Артура" уже идет во всех кинотеатрах страны.

Премьера: 11 мая

"Большой"

Закрытая премьера фильма Валерия Тодоровского состоялась в Большом театре. Все присутствующие остались в настоящем восторге от нового творения режиссера – по окончанию фильма зал рукоплескал более пяти минут. Хорошая новость для поклонников неподражаемый Алисы Фрейндлих – в "Большом" актрисе досталась одна из главных ролей.

Премьера: 11 мая

"Почетный гражданин"

Знаменитый писатель Даниэль Мантовании становится лауреатом Нобелевской премии и ни в чем не нуждается в жизни. Однако в один прекрасный день литератор испытывает приступ тоски по своей "малой родине" и принимает решение отправиться в путешествие по местам своего детства. Но эта поездка не оправдает ожиданий Даниэля...

Премьера: 11 мая

"Охотник с Уолл-стрит"

Настоящий подарок для любителей историй о циничных и талантливых бизнесменах, когда-то начавших " с нуля". Драма Марка Уильямса о злоключениях молодого и дерзкого Дейма Дженсона многим напомнит о собственном выборе. Ведь перед героем стоит не простая задача: наслаждаться покорением бизнес-олимпа и вечной славой или... остаться с семьей.

Премьера: 18 мая

"Птица"

Скучали по Ивану Охлобыстину? Комедийная драма Ксении Баскаковой это исправит. Конечно, главный герой далек от полюбившегося россиянам доктора Быкова из "Интернов", но определенно и он покорит вас с первых же кадров.

Премьера: 18 мая

Sci-Fi Shorts

Устали от тяжелых и драматичных сюжетов? Тогда самое время отправиться на показ фантастического творения лучших режиссеров Испании, Аргентины и Франции. Sci-Fi Shorts – это сразу восемь впечатляющих короткометражек, которые помогут вам погрузиться в мир недалекого, но волшебного будущего.

Премьера: 18 мая

"Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"

Премьера, которая точно не нуждается в отдельном представлении. Соскучились по Джонни Деппу и одной из его самых ярких ролей? Капитан Джек Воробей и его главный неприятель Салазар приготовили вам немало сюрпризов.





Премьера: 25 мая