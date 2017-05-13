Самые долгожданные фильмы мая
"Меч короля артура"
Гай Ричи приготовил настоящий сюрприз для ценителей сказок о настоящих рыцарях. На главную роль пробовались такие звезды, как Джай Кортни и Генри Кавилл, однако харизматичный красавец Чарли Ханнэм всех превзошел. "Для этого фильма я приведу себя просто в невероятную форму!" – заявил актер незадолго до съемок, пообещав, что будет ежедневно делать 500 отжиманий. Что ж, полюбоваться на окрепшую фигуру Чарли можно уже сегодня – "Меч короля Артура" уже идет во всех кинотеатрах страны.
Премьера: 11 мая
"Большой"
Закрытая премьера фильма Валерия Тодоровского состоялась в Большом театре. Все присутствующие остались в настоящем восторге от нового творения режиссера – по окончанию фильма зал рукоплескал более пяти минут. Хорошая новость для поклонников неподражаемый Алисы Фрейндлих – в "Большом" актрисе досталась одна из главных ролей.
Премьера: 11 мая
"Почетный гражданин"
Знаменитый писатель Даниэль Мантовании становится лауреатом Нобелевской премии и ни в чем не нуждается в жизни. Однако в один прекрасный день литератор испытывает приступ тоски по своей "малой родине" и принимает решение отправиться в путешествие по местам своего детства. Но эта поездка не оправдает ожиданий Даниэля...
Премьера: 11 мая
"Охотник с Уолл-стрит"
Настоящий подарок для любителей историй о циничных и талантливых бизнесменах, когда-то начавших " с нуля". Драма Марка Уильямса о злоключениях молодого и дерзкого Дейма Дженсона многим напомнит о собственном выборе. Ведь перед героем стоит не простая задача: наслаждаться покорением бизнес-олимпа и вечной славой или... остаться с семьей.
Премьера: 18 мая
"Птица"
Скучали по Ивану Охлобыстину? Комедийная драма Ксении Баскаковой это исправит. Конечно, главный герой далек от полюбившегося россиянам доктора Быкова из "Интернов", но определенно и он покорит вас с первых же кадров.
Премьера: 18 мая
Sci-Fi Shorts
Устали от тяжелых и драматичных сюжетов? Тогда самое время отправиться на показ фантастического творения лучших режиссеров Испании, Аргентины и Франции. Sci-Fi Shorts – это сразу восемь впечатляющих короткометражек, которые помогут вам погрузиться в мир недалекого, но волшебного будущего.
Премьера: 18 мая
"Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"
Премьера, которая точно не нуждается в отдельном представлении. Соскучились по Джонни Деппу и одной из его самых ярких ролей? Капитан Джек Воробей и его главный неприятель Салазар приготовили вам немало сюрпризов.
Премьера: 25 мая
Политическая "оттепель" не спасла фарцовщиков от смертной казни
Своим подписчикам ведущий признался, что у них с Аллой Михеевой "первый раз"
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