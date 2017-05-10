Елена Яковлева нанесла удар Игорю Бочкину

Сегодня, 10 мая, на сцене Московского драматического театра им. Пушкина состоится одна из самых громких премьер завершающегося театрального сезона. Постановку легендарной пьесы Кена Людвига "Эта прекрасная жизнь" с нетерпением ожидают многие театралы столицы. В главных ролях выступят Елена Яковлева и Игорь Бочкин.

Звезда "Каменской" и "Интердевочки" удивит поклонников новым имиджем, а именно – яркими рыжими локонами и образом темпераментной светской дамы. К слову, по ходу действия спектакля Игорю Бочкину немало достанется. Хрупкая Елена не раз нанесет ему "сокрушительные" удары.

Творения Кена Людвига уже давно вызывают интерес у режиссеров театра им. Пушкина. Так, на знаменитой сцене уже несколько лет успешно идет спектакль "Одолжите тенора!" по пьесе легендарного комедиографа.

Как рассказала Елена Яковлева в интервью РИА Новости, в настоящее время она задействована в нескольких интереснейших проектах. "С театром я не расстаюсь", – призналась она, отметив, что по поводу некоторых предложений пока не хотела бы распространяться.

"Мне было очень комфортно работать в театре Пушкина, где очень приятная творческая атмосфера. Здесь очень дружный сплоченный коллектив", – сказала актриса.

"Михаил Мишин, который перевел эту пьесу на русский язык, давно дал мне ее, и я вначале хотел поставить в Питере, но не случилось. И когда мне предложили постановку в театре Пушкина, я вспомнил о пьесе Кена Людвига", – рассказал изданию режиссер спектакля Роман Самгин. Также он отметил, что постановка понравится как любителям легких комедий, так и тем, кто ценит "жизненные" истории.