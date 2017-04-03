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Известный оперный певец госпитализирован в Москве

Зураб Соткилава. Фото: GLOBAL LOOK press/Yury Pilipenko
Известный оперный певец Зураб Соткилава доставлен в одну из столичных клиник. Артист пожаловался медикам на очень сильные боли в спине.
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В настоящее время врачи приняли решение госпитализировать Зураба в отделение нейрохирургии для полного обследования. Как сообщает Life.ru, ранее 80-летний певец перенес серьезное заболевание.

"Да, я в больнице, пока еще ничего сам не знаю", – цитирует издание самого Зураба Лаврентьевича. О каком-либо конкретном диагнозе пока что не сообщается.

Соткилава – один из величайших оперных певцов Грузии и России. Его лирико-драматический тенор еще в 60-ые годы покорил весь мир. В свое время артист стажировался в миланском театра Ла Скала у Динаро Барра.

В 1973 году талантливый исполнитель дебютировал на сцене Большого театра в партии Хозе (опера "Кармен"). Уже спустя год его пригласили в труппу театра.

В течение 12 лет Зураб Лаврентьевич являлся одним из ведущих преподавателей Московской консерватории. Артист оказался талантливым педагогом. Именно он воспитал таких звезд сцены, как Богачев и Редькин.

В июле 2015 года Соткилава рассказал журналистам о тяжелом заболевании. У артиста была обнаружена злокачественная опухоль поджелудочной железы.

Автор: Андрей Петрунян3 апреля 2017, 14:18

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