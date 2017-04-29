13-летняя девочка перепела Гурченко и выиграла "Голос"

В Москве прошел финал четвертого сезона шоу "Голос.Дети". В конкурсе одержала победу подопечная певца Димы Билана Елизваета Качурак.

Во время финала молодая исполнительница выступила с песней "Молитва", которую в оригинале пела Людмила Гурченко. Качурак не оставила шансов своим соперникам.

При подсчете голосов подопечная Димы Билана получила 46,6%. Ее сопернице Денизе Хекилаеве отдали 37,5%, а Алине Сансызбай – 15,9%.

Телезрители были восхищены выступлением Качурак. "Как же она красиво поет такие песни, просто класс. Очень рад, что она победила. С удовольствием купил бы альбом с лирикой и романсами в ее исполнении", – пишет один из пользователей YouTube.

Сама Качурак рассказала, что очень переживала перед финалом. "Даже выпила успокоительное, чтобы уснуть. Встала довольно рано – в 7 утра. Чтобы распеться и привести голос в порядок", – заявила молодая исполнительница.

Призовые за победу в конкурсе в размере 500 тысяч рублей певица намерена потратить на саморазвитие. "В ближайшее время мне надо окончить школу, потом поступить в музыкальное училище и консерваторию. Про то, как потратить деньги, мы примем решение вместе с родителями", – цитирует певицу сайт "Комсомольская правда".