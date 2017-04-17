Режиссер "Дурака" Быков: Больной я просто

В свои 35 он добился всего того, о чем многие сценаристы и режиссеры могут только мечтать: признания, славы, высоких оценок от самых влиятельных критиков. Однако в жизни Юрия Быкова все далеко не так радужно.

О нем услышали в 2009 году. Именно тогда 28-летний выпускник ВГИКа снял свой первый шедевр – короткометражку "Начальник". Столичные критики не уставали удивляться тому, что Юрий выступил не только в качестве режиссера картины, но и как продюсер, сценарист, композитор и... актер. Уже спустя пару лет он со скандалом покинул съемки сериала "Станица", наотрез отказавшись работать над телепроектом. Темпераментный юноша заявил, что не намерен снимать "халтуру".

Слава пришла к Быкову в 2013-м, когда на международном кинофестивале в Каннах был представлен легендарный "Майор". Криминальная драма с Денисом Шведовым в главной роли поразила французов и вызвала бурные овации в зале.

"Я только сейчас начинаю находиться в поиске. И понимаю, что если не разберусь со всем этим, то помру", – неожиданно признался один из самых ярких кинематографистов корреспонденту Eclectic. Как и многие талантливые люди, Юрий зачастую становится жертвой душевных метаний, глубоких депрессий и даже панических атак.

Удивительно, но за 15 лет жизни в Москве он так и не нашел "своих", по-настоящему близких по духу людей. Обзаводиться семьей создатель "Майора" и "Дурака" тоже пока не спешит. "Как я могу привести человека в эту жизнь, если я сам не счастлив?" – рассуждает Юрий.

"Я и сам, когда снял "Дурака", думал, что это конец. Суицидальная депрессия была около полугода", – признается Быков.

В 2014 году он настолько выложился на съемках социальной драмы "Дурак", что действительно долгое время потратил на то, чтобы хоть как-то прийти в себя. Мысли о сущности бытия и никчемности жизненной "системы" не давали ему покоя несколько месяцев. "Ты – часть системы, про которую ты ничего не узнаешь, и прими это. Но чтобы войти в систему, принять систему, стать частью системы, которую придумывал не ты, нужно справиться со своей гордыней. А она тебя душит и не поддается…", – рассуждает режиссер.

Невзирая на психологические проблемы, он не перестает радовать публику интереснейшими киноработами. Фильмы "Жить", "Майор", "Дурак" и "Завод", телепроект "Спящие" и культовый сериал "Метод" – Быков не дает зрителям забывать о себе вот уже восемь лет.

Многие кинокритики не раз сравнивали его с самим Балабановым. Да, как и Алексей Октябринович, Быков питает слабость к несчастливым финалам, но сравнивать его с кем-либо все-таки невозможно. Талантливый и непредсказуемый, при написании сценариев или на съемочной площадке он не желает равняться ни на кого. Кроме самого себя.