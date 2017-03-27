Сериал "Ходячие мертвецы" продлили на 20 лет

Культовый сериал Фрэнка Дарабонта "Ходячие мертвецы" будет продлен до 2030 года. Об этом рассказал продюсер проекта Скотт Гимпл.

Первая серия постапоклиптической саги вышла в 2010 году и была по достоинству оценена критиками. Несколько престижных наград, номинация на "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический сериал" и признание зрителей всего мира – все это телепроект канала ABC получил вскоре после старта. Впрочем, другого от режиссера легендарных "Побега из Шоушенка", "Зеленой мили" и "Мглы" никто и не ждал.

В октябре прошлого года создатели заявили, что сериал будет продлен на седьмой сезон. Новость немало обрадовала поклонников. Многие опасались, что из-за падения рейтингов продюсеры поставят крест на телепроекте.

Однако упавшая популярность создателям "Ходячих мертвецов" не помеха. В интервью Independent продюсер Скотт Гимпл заявил, что они с коллегами намерены продлить съемки минимум до... 2030 года. "Да, мы будем снимать его еще 20 лет. Вот и комиксу скоро стукнет 20, а я до сих пор с радостью жду новых выпусков", – заявил он.

Что касается комиксов, то тут Гимпл немного преувеличил. Серия рисунков Роберта Киркмана "Ходячие мертвецы" выходит с конца 2003 года, но действительно не теряет популярности. Творения талантливых художников Томи Мура и Чарли Адварта в сочетании с захватывающим сюжетом держат поклонников в напряжении уже более 13 лет.

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Продюсер также отметил, что создатели уже провели переговоры с актерами. "Большая часть команды готова быть с нами до 2030 года! И это несмотря на падение рейтингов", – не без гордости добавил он.