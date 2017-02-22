Лучшие фильмы о настоящих героях

Мужественный, бесстрашный, отчаянный – образ истинного героя издавна служит основой для создания самых что ни на есть культовых фильмов. В честь приближающегося мужского праздника Dni.Ru представляют подборку кинолент о настоящих героях.

"Хищник" (1987, режиссер Джон Мактирнан)

Майор Алан Датч в исполнении Арнольда Шварцнеггера, несомненно, заслужил звание истинного героя. Датчу предстоит едва ли не в одиночку сразиться с инопланетным существом, которое пытается захватить нашу планету. И с задачей майор, конечно, справляется. Фильм ужасов с элементами фантастического боевика стал лидером кинопроката по итогам 1987 года.

"Армагеддон" (1998, режиссер Майкл Бэй)

Самоотверженный Эл Джей из "Армагеддона" заставляет безутешно рыдать уже не первое поколение женщин. Астронавты бросают жребий с целью решить, кому из них предстоит пожертвовать собой ради спасения Земли. Эл Джей вызывается проводить "счастливчика", но в последний момент заталкивает его в лифт, спасая тем самым не только планету, но и возлюбленного своей дочери.

"Молодая гвардия" (1948, режиссер Сергей Герасимов)

Советские режиссеры начали снимать "геройские" киноленты задолго до мастеров Голливуда. "Молодая гвардия" – фильм о команде совсем юных ребят, вызвавшихся противостоять фашизму. Действие происходит во время Великой Отечественной войны. К сожалению, сценарий основан на реальных событиях.

"К-19" (2002, режиссер Кэтрин Бигелоу)

Самые яркие в истории кинематографа фильмы практически всегда основаны на реальных исторических событиях. Фильм Кэтрин Бигелоу, посвященный трагедии на атомной подводной лодке К-19 в 1961 году – не исключение. Командир Алексей Востриков в исполнении Харрисона Форда, к слову, является очень и очень спорным "героем".

"Адмиралъ" (2008, режиссер Андрей Кравчук)

Всего каких-то девять лет назад Константину Хабенскому доставались исключительно роли "рыцарей". Картина Андрея Кравчука о службе, судьбе и любви руководителя Белого движения Колчака пользовалась немалым успехом в кинопрокате.

"Леон" (1994, режиссер Люк Бессон)

Говоря о героях, нельзя представить себе некий однозначный образ. Ведь героем может стать кто угодно. В любой момент свое жизни. Даже если этот кто-то – наемный убийца. Драма с Жаном Рено и юной Натали Портман в главных ролях и сегодня остается любимым фильмом миллионов зрителей.