Что стало с читающим стих мальчиком из "Брата-2"

Стало известно о судьбе мальчика, который прочитал стихотворение "Я узнал, что у меня..." в культовом фильме Алексея Балабанова "Брат-2". Вадим Прудников рассказал, как попал в кино.

На встрече Вадиму показали оригинальную версию стихотворения, которую он прочел впервые. Юноша удивился, узнав, что произведение было переведено с юкагирского языка.

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Также Прудников рассказал о том, как он попал в кино. "Попал я из хоровой студии. Нас руководители хора пригласили участвовать. И меня поставили солистом. Вот и все. Я спел. Потом мы записывали в этом лицее, и потом уже был концерт. В лицее читал другой мальчик, а на концерте уже читал я", – цитирует Прудникова РЕН ТВ.

Выяснилось, что свою жизнь юноша связал с музыкой. Сейчас он учится на последнем курсе в ГИТИСе на оперного певца. Пока не работает – отмечает, что сначала нужно получить высшее образование.

Автором знаменитого стихотворения из "Брата-2" оказался якутский поэт и художник Николай Курилов. Он сообщил, что при его написании вдохновлялся многочисленными путешествиями по стране. До 2016 года он не знал, что его произведение использовалось в культовом фильме.

Как писали Dni.ru, фильм "Брат-2" в 2015 году запретили к показу на территории Украины. Такое распоряжение выдало Государственное агентство по вопросам кино. Фильм запрещен для кинотеатрального и телевизионного показа, публичного коммерческого видео и домашнего видео на всей территории Украины, "поскольку содержит сцены, которые являются унизительными для украинцев по национальному признаку, а также из-за некорректности демонстрации фильма во время агрессии на востоке страны", отмечало Госкино Украины.