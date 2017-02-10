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Самые юные звезды мирового кино

Дэниэл Рэдклифф, Екатерина Старшова, Рупер Гринт. Фото: Dni.Ru
Сегодня одной из самых ярких голливудских красавиц Хлое Морец исполняется 20 лет. В истории кино немало случаев, когда совсем еще юные актерыстановились всемирно известны. Одни из них попали на съемочную площадку в 11-12 лет, другие – когда им не было и пяти. Кто-то не может выбрать из огромного количества предложений от режиссеров, а о ком-то забывают уже спустя пару лет. Dni.Ru предлагают вспомнить всех самых ярких артистов, прославившихся в юные годы.
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Хлоя Морец  привлекла внимание продюсеров и режиссеров еще будучи семилетней девочкой – роль в культовом сериале "Защитник" принесла ей настоящую славу. В 2005-м актриса дебютировала в полнометражном кино, сыграв Молли в фильме "Сердце Бехолдера".  Хлоя из тех, про кого с уверенностью можно сказать – "настоящий талант". Родители юного дарования – медики, но несмотря на это Хлоя с детства мечтала о карьере актрисы.

Хлоя Морец. Фото: GLOBAL LOOK press/Hubert Boesl

Трехсерийный музыкальный фильм Константина Бромберга "Приключения Электроника" принес братьям Юрию и Владимиру Торсуевым просто бешеную популярность. Казалось бы, судьба мальчишек предопределена – ведь не только советские, но и зарубежные кинокритики по достоинству оценили их способности. Однако Юрий после окончания школы поступил в Институт стран Азии и Африки, а сегодня работает на киностудии "Три Тэ", но по совершенно другой специальности. Исполнитель роли Электроника все же выбрал актерскую стезю – если его брат появляется в кино исключительно в эпизодических ролях и по приглашению друзей, то Владимиру достаются главные роли в рейтинговых фильмах и сериалах.

Яна Поплавская  еще в возрасте семи лет снялась  в военной драме Сергея Колосова "Помни имя свое", но эпизод с маленькой девочкой, к сожалению, был вырезан. Через три года кинодебют Яны все-таки состоялся. Музыкальный фильм Леонила Нечаева "Про Красную Шапочку" стал настоящей классикой. Поплавская и сегодня остается востребованной актрисой. Она активно снимается в фильмах, служит в театре на Таганке и играет в нескольких спектаклях театра им. Моссовета.

Екатерина Старшова исполняла роль Полины Васнецовой в "Папиных дочках" на протяжении пяти лет. Съемки стартовали едва Кате исполнилось шесть, а потому учебу в общеобразовательной школе девочке приходилось откладывать "на потом", чаще всего занимаясь самостоятельно. Тем не менее, Екатерина справилась со всеми недетскими нагрузками и успешно закончила школу. Недавно 19-летняя актриса порадовала поклонников появлением в телешоу "Танцы со звездами".

Джуди Гарленд  запомнилась зрителям благодаря роли Дороти в фэнтезийной картине Виктора Флеминга "Волшебник из страны Оз".  16-летняя актриса очаровала зрителей всего мира и впоследствии не имела недостатка в работе – режиссеры часто приглашали Джуди исполнить ту или иную ведущую роль. К несчастью, актриса скончалась на 48-м году жизни в результате передозировки лекарственными препаратами.

Кадр из фильма "Волшебник из страны оз"

Дэниэл Рэдклифф уже давно вырос и успел сняться в ряде других известных картин (чего стоит матерый злодей из "Иллюзии обмана"). Но кажется, все бесполезно: весь мир узнает актера исключительно как Гарри Поттера.

Дэниэл Рэдклифф. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press

Эмма Уотсон, исполнившая роль Гермионы, в последние несколько лет превратилась в прекрасного лебедя. Год назад британскую красавицу приглашал на свидание сам принц Гарри. Похоже, Эмме действительно повезло – ведь она появилась в "Гарри Поттере" еще будучи нескладным подростком. Сегодня актриса и модель участвует в проектах совершенно иного плана.

Эмма Уотсон. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press

Руперт Гринт  не так уж и изменился. Роль Рона Уизли в экранизации бестселлеров Джоан Роулинг лишь помогла актеру вовремя привлечь внимание продюсеров. К 28 годам он снялся уже в 20 кинолентах.

Рупер Гринт. Фото: GLOBAL LOOK press/Frederic

Роль Сансы Старк принесла юной Софи Тернер  как всемирную славу, так и признание кинокритиков. В свои 22 девушка успела сыграть уже в восьми фильмах, среди которых "Люди икс. Апокалипсис" Брайана Сингера  и "Особо опасна" Кайла Ньюмана.

Софи Тернер. Фото: GLOBAL LOOK press

Автор: Андрей Петрунян10 февраля 2017, 17:05

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