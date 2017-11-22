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Культура

Искусственный интеллект научили играть джаз

Фото: Пресс-служба
В Москве представлена первая джазовая композиция, созданная при помощи искусственного интеллекта. Российские математики из команды Creaited Labs обучили нейросеть на тысячах музыкальных произведений и сгенерировали мелодию, на основе которой известный российский трубач Вадим Эйленкриг создал джаз будущего.
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Несмотря на сложность задачи, обусловленной тем, что джаз – это импровизация, с помощью синтеза современных технологий и мастерства человека ее удалось решить. Результатом стала композиция, которая опирается на джазовые стандарты последних 100 лет и при этом смотрит в будущее.

Отметим, джаз ведет свою историю с 1917 году. Именно тогда коллектив Original Dixieland Jazz Band записал джаз на виниловую пластинку. Ровно через 100 лет, в 2017 году, легендарный бурбон Wild Turkey, вдохновляясь джаз-бэндом, решил тоже стать первым и создал джаз будущего с помощью великих мастеров жанра и искусственного интеллекта.

Ученые из Creaited Labs разработали и обучили нейросеть на более чем 100 тысячах различных музыкальных исполнений, восемь тысяч из которых связаны с джазом или околоджазовыми стилями (афро-американский фолк, бибоп и другие). В этот список вошли записи Майлза Дэвиса, Дюка Эллингтона, Чарли Паркера, Херби Хэнкока и другие культовые произведения.

Фото: Пресс-служба

Главная трудность при работе над композицией Wild Turkey Future состояла в том, что в основе джаза лежит импровизация, которая не поддается классическому анализу и систематизации. Тем не менее, благодаря такой большой выборке композиций, задачу удалось решить. Построенная статистическая модель мелодических и ритмических паттернов, характерных для джаза, написала мелодию, которая легла в основу первой в истории нейроджазовой композиции.

Фото: Пресс-служба

"С самого начала нашего с Wild Turkey проекта все понимали, что обучить музыкальной импровизации машину практически нереально. Но мы и не рассчитывали получить идеальную композицию, а надеялись услышать некий звуковой код, ведь музыка – тоже язык, и нам надо было расшифровать это послание из прошлого. Когда мы получили композицию, то не сразу считали ее. Но, прослушивая снова и снова, поняли, что нейросеть, словно ребенок, который учится излагать свои мысли, говорит с нами быстро, без интонаций и немного неразборчиво. Тогда мы замедлили ее, разобрали на музыкальные сегменты, осмыслили и создали вместе нечто новое – мелодию, которая опирается на великие джазовые стандарты последних ста лет и при этом смотрит в будущее. Возможно, именно с Wild Turkey Future начнется новое столетие, новая эпоха джаза", – рассказал Dni.ru выдающийся трубач, представляющий Россию на ведущих музыкальных площадках мира, Вадим Эйленкриг.

Фото: Пресс-служба

Созданная композиция стала синтезом традиций и новаторства, современных технологий и мастерства человека. В ее презентации также приняли участие эпатажная американская фанк-певица Nik West и британский джазовый рэпер Soweto Kinch, выступления которых подчеркнули сильный характер и дух свободы, присущий джазу.

22 ноября 2017, 18:49

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