Пять необычных кинотеатров Москвы

Чем ближе зима, тем чаще и пристальнее мы изучаем киноафиши и сильнее ждем премьер, не только из-за погоды (хотя и ее нельзя скидывать со счетов). Традиционно кинопрокатчики приберегают самые громкие премьеры на конец года, когда от одного вида термометра за окном рука сама тянется к кнопке бронирования билетов. Тем более кинотеатры Москвы способны удовлетворить самый взыскательный вкус: и поклонники современных технологий, и консерваторы, ценящие в кинотеатрах историческую ауру, легко найдут место по вкусу.

Одним из самых популярных кинотеатров Москвы по праву считается "Октябрь" на Новом Арбате. Построенный в 1967 году, он привлекает москвичей и гостей столицы не только великолепным мозаичным панно на входе, созданным лучшими мастерами своего времени, но и богатым репертуаром. Именно здесь зрители могут не только первыми увидеть мировые блокбастеры, но и взять автограф у актеров, так как именно "Октябрь" может похвастаться пальмой первенства по "звездным" премьерам. К тому же "Октябрь" – редкий для современной Москвы кинотеатр, находящийся в отдельном здании, а не интегрированный в развлекательный комплекс, каких в Москве много.

Oдин из самых популярных среди них – ультрасовременный комплекс нового поколения "Синема Парк МЕГА Химки" – не последняя причина любви посетителей к этому торговому центру на севере столицы. 12 залов, в том числе 8 3D и зал IMAX позволяют испытать эффект полного погружения в волшебный мир кино. Сейчас в репертуаре кинотеатра 20 фильмов на любой вкус: от детского мультфильма "Фиксиков" до эстетской драмы "Аритмия". А 23-26 ноября гостей кинотеатра ждут сюрпризы: в интерактивной зоне у каждого есть возможность воплотить свои мечты и примерить образы любимых киногероев.

Не так давно на карте Москвы появилась новая точка, куда сразу же устремились любители кино, – 17-зальный кинотеатр "Каро Sky 17". Просторный и удобный, с европейской системой продажи еды и напитков и современными терминалами для покупки билетов, кинотеатр подходит как для больших компаний, так и для романтических свиданий. Самые громкие премьеры этого месяца – "Тор", "Лига справедливости", "Убийство в восточном экспрессе" идут здесь сразу в нескольких залах, так что можно приходить в любое время, не боясь, что останешься без билета. Кроме того, иногда показывают зарубежные мультфильмы в оригинале с субтитрами, что для России в принципе большая редкость.

А тем, кому ближе кинотеатры "с историей", идеально подойдет "Иллюзион" на Котельнической набережной. Основу его репертуара составляют фильмы из коллекции крупнейшего в мире фильмохранилища – Госфильмофонда. Здесь можно посмотреть ретроспективные показы, фестивали современных зарубежных фильмов разных стран и принять в кинолектории. В ноябре в "Иллюзионе" показывают "Весь этот джаз", "Аэлиту", "Карабинеры" и еще ряд европейской классики.

Если Вы думаете, что Вас уже нечем удивить, загляните в арт-пространство Lumiere Hall на территории дизайн-завода "Флакон", по праву считающееся одним из самых необычных кинотеатров Москвы. Изображение здесь одновременно транслируется на 20 огромных экранах, расположенных на полу, стенах и даже на потолке. Наблюдать за происходящим можно комфортно расположившись на мягких пуфиках. В кинотеатре регулярно проходят ночи кино и интерактивные выставки.