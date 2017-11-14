За что любят актрису Мэгги Джилленхол

Лауреат премии "Золотой глобус" (2015), номинантка на премии "Оскар2 (2010) и "Золотой глобус" (2003, 2007), сестра актера Джейка Джилленхола и просто красавица – 16 ноября отмечает свой очередной день рождения талантливая американская актриса Мэгги Джилленхол. Сама судьба предопределила ее творческий жизненный путь, ведь она родилась в семье людей из мира искусства.

"Френк"



Комедийная история о солисте группы музыкантов, который строит свой творческий путь уже в сложившемся коллективе, имеющем свои устоявшиеся каноны. Новоиспеченный участник становится визитной карточкой группы, постоянно находясь в большой маске из папье-маше и выдумывая различные рекламные ходы. Оценят ли остальные участники те сумасшедшие нововведения, которые новый человек пытается внедрить в уже устоявшийся творческий мир?

"Улыбка Моны Лизы"

Мелодраматическая история, о молодой преподавательнице с тягой к авангарду и современными взглядами феминистки, приезжающей преподавать в специальную школу для девушек. Но к ее удивлению, вместо светлых умов она встречает здесь оплот женского послушания мужчине. Все девушки воспитаны так, что в будущем видят себя идеальными женами с кучей детей, ждущих с работы мужа с уже готовым горячим ужином. Молодая феминистка пытается разрушить этот идеал и внушить девушкам прекрасное чувство независимости и любви к искусству. Кто победит в этой схватке двух совершенно разных моделей поведения и как изменится жизнь послушниц и преподавателя через год?

"Секретарша"

За лучшую женскую роль в этом фильме актриса получила в награду "Золотой глобус". Это легкая эротическая драма, которая повествует о молодой красивой девушке, которая закончила лечение в психиатрической клинике и теперь вынуждена строить жизнь в большом городе. Поведение юной особы ничем на первый взгляд не отличается от нормальных людей, ей даже удается устроиться секретаршей к преуспевающему молодому адвокату. Все идет свои чередом, но что же будет дальше, когда босс начнет замечать странности в поведении своей подчиненной?