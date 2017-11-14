За что любят актрису Мэгги Джилленхол
"Френк"
Комедийная история о солисте группы музыкантов, который строит свой творческий путь уже в сложившемся коллективе, имеющем свои устоявшиеся каноны. Новоиспеченный участник становится визитной карточкой группы, постоянно находясь в большой маске из папье-маше и выдумывая различные рекламные ходы. Оценят ли остальные участники те сумасшедшие нововведения, которые новый человек пытается внедрить в уже устоявшийся творческий мир?
"Улыбка Моны Лизы"
Мелодраматическая история, о молодой преподавательнице с тягой к авангарду и современными взглядами феминистки, приезжающей преподавать в специальную школу для девушек. Но к ее удивлению, вместо светлых умов она встречает здесь оплот женского послушания мужчине. Все девушки воспитаны так, что в будущем видят себя идеальными женами с кучей детей, ждущих с работы мужа с уже готовым горячим ужином. Молодая феминистка пытается разрушить этот идеал и внушить девушкам прекрасное чувство независимости и любви к искусству. Кто победит в этой схватке двух совершенно разных моделей поведения и как изменится жизнь послушниц и преподавателя через год?
"Секретарша"
За лучшую женскую роль в этом фильме актриса получила в награду "Золотой глобус". Это легкая эротическая драма, которая повествует о молодой красивой девушке, которая закончила лечение в психиатрической клинике и теперь вынуждена строить жизнь в большом городе. Поведение юной особы ничем на первый взгляд не отличается от нормальных людей, ей даже удается устроиться секретаршей к преуспевающему молодому адвокату. Все идет свои чередом, но что же будет дальше, когда босс начнет замечать странности в поведении своей подчиненной?
Мужчина использовал балерину для пиара
Участник настойчиво звал девушку на телепроект
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