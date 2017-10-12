Москвичей учат языку музыки

В Москве состоялось официальное открытие Арт-ведомства ЛИКБЕЗ. Премьерная программа проекта была посвящена Дмитрию Шостаковичу и Альфреду Шнитке: “XX век. Музыка конца”.

Новый современный формат мероприятий о классической музыке в виде лекции-концерта прошел в теплой атмосфере. Ве желающие смогли не только вживую послушать классику, но и лучше понять ее, а также пообщаться с музыкантами.

Для России подобный музыкально-сценический формат непривычен, поэтому интерес к проекту весьма высок. Гости по достоинству оценили как тему вечера.

"Арт-ведомство ЛИКБЕЗ учит проникать в суть классической музыки, понимать ее смысл, и в этом есть большая социальная миссия. Ведь талантливо исполненное сочинение, не имея даже текста, может заставить человека испытать сильнейшие, непредсказуемые эмоции: как радость и любовь, так и страх и отчаяние… иногда в рамках одного произведения. Такие эмоциональные разряды делают человека по-настоящему живым, а значит более восприимчивым – к себе и миру. Вот почему так важно находить в своей жизни место для хорошей музыки. Но чтобы она не превратилась просто в набор звуков, слушателю нужна подготовка. Этим и занимается Арт-ведомство ЛИКБЕЗ", – считает соавтор и продюсер арт-ведомства Инна Смирнова.

“Музыка – это язык, на котором говорит композитор. Как научиться этот язык понимать? Для этого необходимо погружаться в детали. Учитывать исторический фактор, аспекты реальности, в которой жил композитор. Если говорить о теме сегодняшнего вечера – XX век, это, пожалуй, самое страшное время за всю историю человечества. Мировые войны, гонка вооружений… Конечно, все это композиторы отразили в музыке. Интересно, что Шостакович и Шнитке – ярчайшие представители своего века – видели и воплощали его в музыке совершенно по-разному. Кстати, площадка для премьеры тоже была выбрана неспроста: знаменитый ДК ЗИЛ – уникальный памятник конструктивизма и тоже символ эпохи”, – отметила, в своюю очередь, пианистка и соавтор арт-ведомства Анна Паклина.

Среди особенностей Арт-ведомства ЛИКБЕЗ – неожиданные темы мероприятий, не самые растиражированные произведения классиков (или совершенно новые прочтения хитов), а также уникальные составы участников, собирающиеся всего лишь один раз, чтобы выступить с совершенно оригинальной программой. Так, "Трио №2 для фортепиано, скрипки и виолончели" Шостаковича и "Соната №1 для виолончели и фортепиано" Шнитке прозвучали в исполнении лауреата международных конкурсов пианистки Анны Паклиной, виолончелиста Романа Ефимова и японской скрипачки Аяко Танабе.

Уникальный видеоарт, созданный специально для проекта московским художником Ярославом Куриленко, просто заворожил аудиторию, заставив ее буквально по-новому взглянуть на музыку. "Проект создан для того, чтобы те, кто считает, что классическая музыка – это скучно и неинтересно, почувствовали в исполнении произведений момент игры, импровизации. Классические произведения требуют погружения в них, и очень правильно то, что авторы проекта и исполнители именно так и делают – погружают зрителя в "кухню" того или иного произведения или композитора. Если все сложится так, как задумано, и зрители по-другому услышат музыку, то мы, люди искусства, будем только рады", – поделился мнением о проекте режиссер Андрей Житинкин.

"Я уверен, что у проекта большое будущее, он еще громко заявит о себе", – считает известный пианист, лауреат международных конкурсов Лука Сафронов.

"Вечер был наполнен тем, чего так не хватало. Прекрасная команда музыкантов, видеоарт и теплый приём. Было очень интересно услышать много нового. Замечательный проект. Людей нужно воспитывать именно классикой и развивать, прививать вкус благодаря таким проектам!" – отметил солист балетной труппы Большого театра Денис Медведев.