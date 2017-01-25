Бондарчук показал в Москве инопланетян

В прокат выходит фильм "Притяжение", снятый Федором Бондарчуком. Режиссер показал, что будет, если на Землю попадут инопланетяне, причем не в каком-то абстрактном месте, а в столичном районе. Первыми новую киноленту Бондарчука оценили актеры, режиссеры, политики и общественные деятели. Зрителям и критикам картина понравилась, о чем они говорили после демонстрации ленты.

Фильм знаменитого российского режиссера снят в лучших традициях научной фантастики. События разворачиваются в одном из районов Москвы. По сюжету в 2017 году на дома в Чертаново падает летающая тарелка, с чего и начинается общение людей с внеземными существами. Однако оно сразу не задается: власти чего-то ждут, пришельцы на контакт не идут, на улицах появляются войска и вводится комендантский час.



Ответы на вопросы, кто и зачем прилетел на Землю, должна дать специально созданная комиссия. Неординарное событие разделяет людей на два лагеря: одни считают контакт с внеземной цивилизацией благом, другие – смертельной угрозой. Из-за накаленной обстановки и полной неизвестности спецслужбы готовятся встречать инопланетян во всеоружии.

На фоне происходящего появляется любовная линия. Несмотря на разруху и возможное начало войны, она развивается на протяжении всех двух часов, что идет фильм.



Режиссер пояснил, что толчком к созданию "Притяжения" стал конфликт, произошедший в районе Бирюлево в 2013 году. Он захотел раскрыть эту тему, но заменил часть реальных персонажей инопланетными существами, показав таким образом, насколько люди бывают далеки от понимания друг друга. По словам Бондарчука, это не просто фантастическое кино, а возможность спроецировать экранные события на современную жизнь.

По традиции официальная премьера прошла за несколько дней до старта широкого проката. Показ состоялся 24 января в столичном кинотеатре "Октябрь". На красной дорожке – непременном атрибуте премьер – можно было увидеть режиссеров, актеров, критиков, политиков. Первыми фильм посмотрели Алла Пугачева, Ксения Собчак и Максим Виторган, Сергей Минаев с женой Лизой, Марина и Галина Юдашкины, Петр Максаков, Сергей Лукьяненко, министр культуры Владимир Мединский, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, глава департамента по кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов, советник президента по культуре Владимир Толстой, глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе.

Режиссерской работой "Притяжение" стало для Федора Бондарчука, можно сказать, неожиданно. Он собирался лишь продюсировать картину и до последнего момента не планировал заниматься постановкой, но звезды сошлись именно так.

Главные роли достались Александру Петрову (известен по сериалам) и Ирине Старшенбаум, ранее не участвовавшей в крупных теле– и кинопроектах. Кроме того, в фильме снялась целая группа актеров из "Гоголь-центра". В "Притяжении" также сыграли народные артисты Олег Меньшиков, Сергей Гармаш и Людмила Максакова.

Завершив работу над лентой, Бондарчук решил провести предпремьерный показ в Чертаново, где не только развивался сюжет "Притяжения", но и проходили съемки. Первые зрители были выбраны случайным образом из нескольких тысяч желающих. Остальным придется дождаться 26 января, когда состоится премьера блокбастера.