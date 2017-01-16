Художник Павленский сбежал из России из-за изнасилования

Скандально известный художник Петр Павленский уехал из России и в самом ближайшем будущем намерен попросить у властей Франции политического убежища. Об этом он рассказал журналисту украинского телеканала "Громадське". Ранее организатора многочисленных шокирующих акций неоднократно задерживала полиция, но в этот раз все намного серьезнее: Петра и его гражданскую жену обвиняют в насильственных действиях сексуального характера.

Похоже, что художник действительно покинул Россию надолго. Как признался сам Павленский, они "эвакуировались" всей семьей. Петра сопровождает гражданская супруга Оксана Шалыгина и их двое детей.

Ранее художника-акциониста и его избранницу задержали люди в масках, после чего пара несколько часов провела в следственном изоляторе. Как пояснил Павленский корреспонденту "Громадьске", это и стало определяющим фактором. Супруги в срочном порядке решились на эмиграцию. Художник не стал скрывать, что в отношении его и Оксаны проводится доследственная проверка по статье 132 российского Уголовного кодекса ("Насильственные действия сексуального характера").

В интервью РБК Оксана Шалыгина, которая является не только возлюбленной, но и "соратницей" Павленского во время всех его акций, рассказала, что в настоящее время они с семьей действительно находятся во Франции. Женщина подчеркнула: они могут вернуться в Россию лишь при условии снятия всех обвинений.

"То, что нам инкриминируют, – это тяжкая статья и до десяти лет лишения свободы сразу для двоих человек. По факту удар сразу по четырем", – написал Павленский в своем обращении к украинскому телеканалу, имея в виду, что подобные обвинения не только наносят урон репутации его и Оксаны, но и являются серьезным испытанием для их детей.

Тем временем в Сети появилось видео, на котором якобы запечатлено само преступление, из-за которого художнику пришлось покинуть Россию. На видео четко видно, как группа людей (среди которых, возможно, есть Петр) нападают на человека и избивают его.

Однако это уже второе преступление, в котором обвиняют Павленского. По словам директора Театра.doc Елены Греминой, на видео запечатлено избиение бывшего молодого человека актрисы театра. "Я видела своими глазами видео с камер наблюдения, где Петр Павленский ногами избивает человека, бывшего бойфренда Слониной, а трое людей его держат", – рассказала Елена.

Анастасия Слонина – та самая потерпевшая, подавшая заявление в правоохранительные органы на Павленского и Шалыгину. Актриса утверждает, что скандально известная пара применила к ней насильственные действия сексуального характера. Что именно произошло между Слониной, художником и его женой, а также при каких обстоятельствах, прессе не сообщается.