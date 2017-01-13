В Сети появился альбом памяти Жанны Фриске

В iTunes наконец появился альбом памяти Жанне Фриске. Всего в сборнике 23 композиции.

Первый трек альбома, "Ты рядом", дуэтом исполняют Жанна Фриске и Джиган. Также в числе композиций, представленных в альбоме, – "Пусть миром правит любовь" Филиппа Киркорова, "Формула счастья" Роксаны Бабаян, "Стюардесса по имени Жанна" Владимира Преснякова, "Романс" Димы Билана, "Так хочется жить" группы "Рождество" и др.

Свой вклад в создание альбома внесли и совсем юные исполнители. Ребята из детского музыкального театра "Домисолька" вместе с молодыми певицами Варварой и Миланой Фараджовыми записали песню "Верь в чудеса".

Напомним, близкая подруга Жанны Фриске Ольга Орлова ранее выпустила клип в память об артистке – "Прощай, мой друг". В новом альбоме представлена другая песня Ольги – "Птица", в которой есть невероятно грустные строки: "А любовь моя, как птица, к солнцу твоему стремится. Как же так могло случиться, что в этом мире нет тебя?"