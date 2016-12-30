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Кого забрал 2016 год

Алан Рикман, Владимир Зельдин, Дэвид Боуи. Фото: Dni.Ru
Этот год забрал из жизни десятки талантов – писателей, актеров, скульпторов, музыкантов. Конец года стал столь богатым на смерти и катастрофы, что впору просить его остановиться. Dni.Ru вспоминают всех тех, кто ушел от нас в 2016 году.
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"Солнечный клоун" Олег Попов последние годы проживал и работал в Германии, но на родине был любим как никто. Он приехал на гастроли в Росто-на-Дону, отработал два выступления из своей шоу-программы "Пусть всегда будет солнце", но до конца в гастролях уже не участвовал. Олег Константинович скоропостижно скончался от остановки сердца в возрасте 86 лет.

Олег Попов. Фото: wikipedia.org

Потомственный цирковой артист, всемирно известный дрессировщик животных Мстислав Запашный скончался осенью этого года. Участнику цирковой группы "Братья Запашные" было 78 лет.

Мстислав Запашный. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh

Главная роль в кинокартине "Свинарка и пастух" еще в 1941 году принесла Зельдину всенародную любовь. Позднее он окончательно покорил зрителей еще рядом потрясающих киноролей, а на театральную сцену вышел более тысячи раз. Свой 100-летний  юбилей артист отметил на родной сцене, порадовав многочисленных поклонников спектаклем "Танцы с учителем" Старейший актер планеты Владимир Михайлович Зельдин скончался на 102-м году жизни. 

Героиня более 80 кинолент, она никогда не обижалась на то,что ее помнят исключительно как Шуру из "Служебного романа" Эдуарда Рязанова. Людмила Иванова  не раз признавалась, что и сама часто представлялась "Шурочкой из бухгалтерии".

Людмила Иванова. Фото: кадр из фильма "Служебный роман"

Авиакатастрофа Ту-154, случившаяся в минувшее воскресенье, унесла жизни 92 человек. Среди них участники ансамбля имени Александрова, а также легендарный врач нашего времени, филантроп, основатель благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Петровна Глинка.  Более известная как Доктор Лиза, она помогала всем тем, кто оказался в по-настоящему безвыходной ситуации. Бездомный и "опустившийся" нищий вокзала, неизлечимо больной ребенок или старик, отправленный домой "умирать" без обезболивающих препаратов – Елизавета Петровна помогала всем. Она Везла в Сирию благотворительный груз – лекарства для онко-больных госпиталя в Алеппо.

Вячеслава Шалевича  доставили в одну из московских клиник прямиком из родного театра имени Вахтангова, где ему стало плохо на сцене. Вскоре Вячеслав Анатольевич впал в кому. Врачи боролись за жизнь 82-летнего артиста, но спасти его, к сожалению, не удалось.

Вячеслав Шалевич. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova

Автор "Имени Розы", "Острова накануне" и "Пражского кладбища"– 2016 год не пощадил и его. Итальянский философ и писатель Умберто Эко умер 19 февраля от рака поджелудочной железы.

Умберто Эко. Фото: wikipedia.org

В молодости ее сбила машина, в результате чего она временно потеряла зрение. Врачи категорически запретили Наталье учиться, работать и сниматься в массовках. Но будущая легенда отчественного кино никого не послушала. Наталья Крачковская  ушла от нас в марте этого года.

Наталья Крачковская. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Легена поп-музыки XX века Джордж Майкл скончался в своем доме 25 декабря этого года. Как писали западные СМИ, предварительной причиной смерти считается сердечная недостаточность.

"Хамелеон рок-музыки", легендарный британский музыкант и автор песен Дэвид Боуи скончался в январе этого года после продолжительной борьбы с раком. За два дня до смерти Боуи исполнилось 69 лет.

Исполнителя роли профессора Снегга, участника ряда культовых кинолент Алана Рикмана также не пощадил рак. Он боролся с болезнью более двух лет.

Алан Рикман. Фото: GLOBAL LOOK press/David Heerde

Автор "Убить пересмешника" ушла на 90-мгоду жизни. Харпер Ли  просто легла спать вечером 18 февраля, но утром уже не проснулась. Причиной смерти писательницы стала остановка сердца.

Харпер Ли. Фото: GLOBAL LOOK press/Christy Bowe

Архитектор, дизайнер и просто гениальная женщина Заха Хадид скончалась от инфаркта миокарда. Десятки ее проектов, зданий и прочих творений еще не одно десятилетие будут поражать умы современников и наших потомков.

Заха Хадид. Фото: GLOBAL LOOK press

Легенда поп-музыки Принс умер от осложнений, вызванных гриппом. Злые языки указывали на проблемы певца с наркотиками, но представители исполнителя неоднократно опровергали эту информацию.

"Дети черноморья", "Зори земли", "Горные тропы" – его творения навсегда останутся с нами. Арабско-русский поэт и писатель Фазиль Искандер скончался в возрасте 87 лет от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Фазиль Искандер. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova

Советский и американский скульптор, участник Великой Отечестенной войны Эрнст Неизвестный скончался в Нью-Йорке. Несколько скульптурный изображений распятия в исполнении Неизвестного приобретал еще Папа Римский Иоанн Павелл II. Талант легендарного скульптора был признан во всем мире.

Эрнст Неизвестный. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova

Он не раз признавался, что процесс написания песен – для него весьма тяжелый процесс. Каждую строчку он мог переписывать десятки раз. И в результате рождать истинные шедевры. Леонард Коэн умер в своем доме в Лос-Анжелесе. Ему было 82 года.

Исполнительнице роли Принцессы Леи из культовых "Звездных войн" стало плохо на борту самолета,выполняющего рейс по маршруту "Лондон – Лос-Анжелес". Врачи несколько дней боролись за жизнь актрисы, но спасти ее не удалось. Кэрри Фишер скончалась в реанимации.  Спустя несколько дней умерла и ее мать – известная американская актриса и певица Дебби Рейнольдс. Незадолго о смерти она призналась родным, что хотела бы быть "рядом с Кэрри".

Кэрри Фишер. Кадр из фильма "Звёздные войны: Пробуждение силы"

Автор: Татьяна Озорнина30 декабря 2016, 18:08

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