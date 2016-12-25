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Лучшие рождественские фильмы всех времен

Кадр из фильма "Один дома"
Сайт авторитетного журнала Forbes опубликовал список самых кассовых рождественских фильмов всех времен. Dni.Ru решили собрать лучшие из них.
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10. Секретная служба Санта-Клауса (2011)

Кассовые сборы в США: 48,1 миллионов долларов

Мультфильм о службе Санта-Клауса в подробностях рассказывает, как главный рождественский волшебник и его помощники, эльфы, успевают развести подарки миллиардам детей за одну ночь. Суперскоростные невидимые санки, навигаторы и прочие гаджеты  – вот такая вот современная команда Санты. 

9. Плохой Санта (2003)

Кассовые сборы в США: 60,6 миллионов долларов

Вилли – грабитель в костюме Санта-Клауса. Каждое Рождество он со своим верным напарником грабит универмаги. Добычу главный герой, как правило, пропивает. Этому "Санте", в общем-то, плевать не только на закон, но и на окружающих. Единственный, кто сумел тронуть сердце плохого "волшебника" - несносный толстый мальчишка, который встретился Вилли в канун праздников. 

8. Подарок на Рождество (1996)

Кассовые сборы в США: 60, 59 миллионов долларов

Главный герой – отец, который вечно занят на работе и не успевает вовремя купить подарок своему сыну. Чтобы загладить свою вину, родитель решает преподнести мальчику на Рождество модную игрушку – Турбомена. Вот только герой никак не рассчитывает, что в канун праздника его ждет настоящая гонка за новинкой, с драками и неожиданными поворотами событий.

7. Кошмар перед Рождеством (1993)

Кассовые сборы в США: 75,06 миллионов долларов

Сказочный, мрачный мультфильм, спродюсированный легендарным Тимом Бертоном. Сюжет рассказывает о царстве Хэллоуин, где живут мертвецы и чудовища. Во главе этой компании – Джек Скеллингтон. В Сочельник он случайно оказывается в городе Рождества, где царят радость и счастье. Джек внезапно чувствует тягу к благотворительности, а потому похищает Санта-Клауса и занимает его место. Правда, подарки для жителей он выбирает не самые обычные…

6. Четыре Рождества (2008)

Кассовые сборы в США: 120, 15 миллионов долларов

Все, чего хотят влюбленная пара  Брэд и Кейт – встретить счастливое Рождество в кругу семьи. Но это не так-то просто осуществить, когда родители обоих возлюбленных развелись, и теперь парочке предстоит успеть сразу в четыре места за один день.

 

5. Рождественская история (2009)

Кассовые сборы в США: 137, 86 миллионов долларов

Мультфильм режиссера Роберта Земекиса, снятый по мотивам рассказа Чарльза Диккенса. История повествует о старом и ожесточившемся скупердяе Эбенезере Скрудже. В канун Рождества он встречается с четырьмя призраками, которые показывают ему все его ошибки и учат милосердию. 

4. Санта Клаус (1994)

Кассовые сборы в США: 144, 83 миллиона долларов

Под Рождество продавец игрушек Скотт Кэлвин случайно сталкивает с крыши Санта-Клауса. Пока волшебник не может выполнять свои обязанности, Скотту самому приходится занять его место. Главный герой и не подозревает, как сильно изменится за считанные дни…

3. Один дома 2: потерянный в Нью-Йорке (1992)

Кассовые сборы в США: 173,59 миллионов долларов

Многодетная семья МаКкалистеров решила отметить Рождество вне дома, в Майами. В спешке, в аэропорту младший сын Кевин перепутал рейсы и вылетел в Нью-Йорк. Теперь девятилетнему и очень любознательному герою придется изловчиться, чтобы насладиться свободой и скрыть тот факт, что он беззастенчиво пользуется папиной кредиткой. К тому же, на хвост мальчику наступают его старые знакомые грабители.  

2. Полярный экспресс (2004)

Кассовые сборы в США: 183,37 миллионов долларов

Еще одно предрождественское анимационное творение Робрета Земекиса и экранизация одноименной книги. Полярный экспресс – поезд, который доставляет детей к Санта-Клаусу в канун Рождества. Но попасть в состав могут только те, кто по-настоящему верит в чудеса…

1.  Один дома (1990)

Кассовые сборы в США: 285,76 миллионов долларов

Первая часть приключений семейки МаКкалистеров и их главного проказника – Кевина. Многочисленный клан уезжает на праздники в Европу, но младшего сына опрометчиво забывает дома. Теперь Кевину придется научиться выживать в огромном особняке в полном одиночестве. И все было бы не так интересно, если бы дом МаКкалистеров не стал целью двух незадачливых воров.

25 декабря 2016, 17:56

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