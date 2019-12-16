В Петербурге подросток на Mercedes попал в ДТП

В понедельник, 16 декабря, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На пересечении проспекта КИМа и улицы Одоевского столкнулись Audi и Mercedes, передает ИА "Невские новости".
По предварительным данным, за рулем Mercedes сидел 16-летний подросток. Подробности его состояния не раскрываются, передает "Пятый канал".
В результате ДТП пострадали водитель Audi и пешеход. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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