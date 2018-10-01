Две Renault лоб в лоб столкнулись под Нижним Новгородом

Умер Шарль Азнавур Отравление Скрипалей Петросян и Степаненко разводятся Новости "Дома-2" Главные события Москвы

Самое читаемое

Идеальной семье конец: Сергея Пынзаря из "Дома-2" застали с любовницей
Крымский мост начал тонуть
Обиженная Пугачева без приглашения заявилась на чужой праздник
"Уже не влюбленные и не друзья": Кристина Орбакайте откровенно о муже
Барановская набросилась на Аршавина: Для такого поведения нет оправданий
партнеры
Понедельник 1 октября
Лента новостей
22:01
Возлюбленного Началовой не узнали на красной дорожке
21:47
В Москве задержали стрелка на LADA Largus
21:11
В Иркутской области вертолет старателей рухнул в реку
20:45
В Башкирии произошла массовая резня
20:27
Бросил гранату и застрелил: мужчина расправился с любителем громкой музыки
19:21
Как Кобзон: Пригожин высказался о тяжелой утрате
19:01
Гороскоп здоровья на октябрь 2018 года
18:52
"Мы тебя не отпустим": мама Ларисы Гузеевой серьезно больна
18:25
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 октября 2018 года
18:20
Променявший Бузову на деньги жених оправдался за трусость
17:42
Конец близок: названа дата смерти Порошенко
17:30
В Казани трамвай сбил пешехода
17:16
Волочкова исчезла после обвинений в пьянстве
16:53
Володин рассказал о преимуществах нового бюджета
16:52
Порошенко сбежал со свадьбы с деньгами
16:46
"У тебя везде волос нет": Серов отказал в сексе звезде "Дома-2"
16:31
В Москве покажут эпатажное дизайн-шоу
16:25
Лолита выругалась со сцены из-за скандала вокруг премии MusicBox
16:17
В Ростове пьяный пассажир с ножом ограбил таксиста
15:48
Полина Гагарина внезапно показала подросшую дочь
15:35
Певица Хлебникова в больнице после жуткой смерти мужа
15:32
Москва поставила точку в деле отравленного Скрипаля
15:16
Переправу через Керченский пролив неожиданно закрыли
15:05
Униженная из-за соски Бородина нашла защиту у Джоли
15:05
Умер Шарль Азнавур
14:57
Рак помешал встречам Кобзона с юной фавориткой Градского
14:56
Эскортница сбежала из "Дома-2" после стычки с Бузовой
14:53
Сексуальная Меньшова в короткой юбке поразила стройными ногами
14:32
В Красногорске возобновили выпуск легендарных фотоаппаратов "Зенит"
14:30
Прошедший сквозь грязь Овечкин заткнул недругам рты
14:26
Российский телеведущий перенес тяжелую операцию
14:19
Макрон променял престарелую жену на полуголых африканцев
14:15
"Мы больше его не увидим": внезапный уход Акинфеева довел до слез
14:13
Машины всмятку: в Москве произошло крупное ДТП
14:12
Звезды прокатились за рулем с банкой пива
14:09
В Петербурге бомж убил безработную женщину
14:02
Жителям Москвы пообещали неделю дождей
13:58
В Дагестане произошло массовое отравление школьников
13:55
За что Порошенко нахваливает Путина
13:50
Студент умер после дискотеки под Москвой
13:44
Перевал Дятлова: новые загадки странной трагедии
13:42
Россиянин три недели прятал труп задушенной жены в машине
13:39
Отвергнутая звезда "Дома-2" возвращается на телестройку ради клона Бузовой
13:35
Под Москвой бабушка обрекла двухлетнего ребенка на смерть
13:28
"150 тысяч за ночь": дочери Борисовой поступило мерзкое предложение
13:28
Ошалевшая лошадь устроила дебош в баре
13:27
"ЕР" выступила против принудительных накопительных пенсий
13:23
Житель Волжска убил водителя за громкую музыку
13:00
Россиянам вернут пиво перед сном ради Дерипаски
12:59
На Крымском мосту случилось долгожданное событие
12:38
Первый Всероссийский фестиваль-конкурс колыбельной песни состоялся в Москве
12:31
"Сказке конец?": Утяшева сняла обручальное кольцо
12:17
Жена Ковальчука оголилась перед публикой
12:15
Прощай, Россия: Игорь Акинфеев завершил карьеру
12:12
Трамп жестко унизил попрошайку Порошенко
12:05
Бизнес-гороскоп на октябрь 2018 года
11:31
Женихи нанесли удар Бузовой на шоу
11:24
Певица Марина Хлебникова нашла в квартире труп первого мужа
11:18
Девушка с русскими корнями стала "мисс Финляндия"
11:12
Российского певца застукали за покупкой вибраторов с мужчиной
11:00
"Верни детей!": разводящегося Кержакова затравили
10:56
Родные умоляют беременную Меган Маркл одуматься
10:51
Главные причины родительской мнительности
10:36
Молодая украинка запрыгнула на выпившего Иглесиаса
10:17
Малахов утешил оскорбленную богатыми клиентами Седокову
10:07
Звезду сериала "Интерны" разыскивает полиция
09:42
Рынска объяснила странное поведение мужа на свадьбе
09:40
Раскрыты тайны личной жизни "отравителя" Скрипаля
09:37
В России начался осенний призыв
09:19
Известная голливудская актриса объявила о свадьбе
08:58
Жена Мамаева сделала сенсационное заявление после гей-скандала
08:48
Накопительная пенсия: россиян ждут серьезные изменения
08:48
"Даже не обняла": Пугачева проигнорировала маленькую дочь
08:25
Астрологический прогноз с 1 по 7 октября 2018 года
08:19
Жуткие кадры: убийство Захарченко попало на видео
08:03
Карина Мишулина рассказала о вынужденной эксгумации отца
19:51
Жуткое фото изувеченного Гогена Солнцева в операционной
18:02
Новые законы: как изменится жизнь россиян в октябре
17:55
Раскрыты подробности последних дней Нины Дорошиной
17:35
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 сентября 2018 года
17:01
Сбежал с испытания: на съемках "Битвы экстрасенсов" произошел скандал
16:11
Малахов отправил любимую женщину в колонию строгого режима
15:50
"Мы понравились друг другу": Разведенная звезда "Дома-2" о связи с молодой красоткой
15:19
Толпа мужиков побила раскорячившуюся Волочкову
14:54
Беременную Бледанс обвинили в пьянстве
14:29
Бузовой грозит срок за мошенничество
14:04
Гуляку-Серова заставили жениться силой
13:29
"Хочется помыться": Седокова заперлась в номере после унижения от богатых клиентов
13:01
Шукшина оправдалась за скандал с любовницей сына
12:31
Во время беременности Кудрявцева нюхала чистящее средство
12:04
Филипп Киркоров пригрозил автору слухов о переезде Орбакайте в США
11:27
Голливудская актриса получила по лицу в Москве
11:14
Молодая жена отказалась рожать Краско из-за близкой смерти
10:43
Раздетую Волочкову после бурного вечера застукали между вениками
10:15
"Нечестно с моей стороны": Собчак впервые про вторую беременность
09:59
Исповедь травести: "Люди думают, что меня легко купить"
09:50
Страшные тайны: Эммануэль Макрон и его престарелая учительница
23:20
Вахтанг Кикабидзе о раке мозга: у меня в голове большая гнойная киста
20:38
Страшную смерть гонщика на трассе Формулы-1 скрыли ради продолжения шоу
19:22
43-летняя Божена Рынска впервые вышла замуж
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Карина Мишулина рассказала о вынужденной эксгумации отца
Вахтанг Кикабидзе о раке мозга: у меня в голове большая гнойная киста
Молодая жена отказалась рожать Краско из-за близкой смерти
Жуткое фото изувеченного Гогена Солнцева в операционной
Бузовой грозит срок за мошенничество
"Даже не обняла": Пугачева проигнорировала маленькую дочь
Авто

Две Renault лоб в лоб столкнулись под Нижним Новгородом

прочитано 538 раз

На 410-м километре трассы Нижний Новгород – Касимов в Богородском районе Нижегородской области автомобиль Renault Duster выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Renault Sandero, передает портал newsnn.ru. В результате ДТП пострадали четыре человека – двое водителей и двое пассажиров. Мужчину, сидевшего за рулем Duster и не справившегося с управлением, после осмотра врачей отпустили. Остальных доставили в больницу с сотрясением головного мозга, переломами, ранами и ушибами.

1 октября 2018, 16:29

комментарии

Политика

Конец близок: названа дата смерти Порошенко
Макрон променял престарелую жену на полуголых африканцев
За что Порошенко нахваливает Путина
Страшные тайны: Эммануэль Макрон и его престарелая учительница

Шоу-бизнес

Возлюбленного Началовой не узнали на красной дорожке
"Эпическое сражение": Киркорова и Малахова столкнули лбами
Кожа да кости: Пугачева усохла до состояния мощей
Как Кобзон: Пригожин высказался о тяжелой утрате

Проишествия

Королеву красоты убили в собственной машине
Пьяный белорус нырнул за ключами в мусоропровод (видео)
Убийцу насильника Хачатуряна любезно отпустили на свободу
Свингер прикончил друга-наркомана после оргии

Lifestyle

Умер Шарль Азнавур
Уходит эпоха: сериал "Ментовские войны" закрывают
Раскрыт секрет женской сексуальности и магнетизма
Новый фильм "Елки" похоронили
Шоу-бизнес

"У тебя везде волос нет": Серов отказал в сексе звезде "Дома-2"

Разговор артиста с женщиной записали
Шоу-бизнес

Певица Хлебникова в больнице после жуткой смерти мужа

К артистке несколько раз приезжала скорая
Шоу-бизнес

"Мы тебя не отпустим": мама Ларисы Гузеевой серьезно больна

Телеведущая переживает не самый радужный этап
Шоу-бизнес

Возлюбленного Началовой не узнали на красной дорожке

Рядом с исполнительницей мужчина превратился в настоящего щеголя

Гороскоп

Терпению пришел конец: Снявшая кольцо Утяшева готовится бросить мужа
Гороскоп здоровья на октябрь 2018 года
Бизнес-гороскоп на октябрь 2018 года
Астрологический прогноз с 1 по 7 октября 2018 года

Фоторепортажи

Девушка с русскими корнями стала "мисс Финляндия"
Толпа мужиков побила раскорячившуюся Волочкову
Эпидемия разводов: как российские футболисты оставляли жен
Билан заласкал Чурикову у всех на глазах

Спорт

Прошедший сквозь грязь Овечкин заткнул недругам рты
"Мы больше его не увидим": внезапный уход Акинфеева довел до слез
Жена Ковальчука оголилась перед публикой
Прощай, Россия: Игорь Акинфеев завершил карьеру

Регионы

Переправу через Керченский пролив неожиданно закрыли
На Крымском мосту случилось долгожданное событие
Озверевшая пенсионерка накинулась на юношу в автобусе (видео)
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru