Лишенный прав водитель насмерть разбился в ДТП

В ночь на 1 октября на Советской улице в городе Янаул в Башкирии автомобиль Lada Priora вылетел в кювет и перевернулся, передает портал ToDay News Ufa. За рулем находился 23-летний местный житель, лишенный водительского удостоверения за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Молодой человек погиб на месте. Его пассажиры – 23-летний парень и 28-летняя девушка – были доставлены в больницу.