"Не останется ничего": Глава Microsoft намерен минимизировать деятельность компании в РФ

Руководитель Microsoft Смит в беседе с представителями американского СМИ заявил, что деятельность компании будет изменена. Запланированы перемены относительно предпринимательства в РФ. В перспективе фирма не готова заниматься бизнесом на территории страны, сообщает RT.
Лидер корпорации объяснил, что шаги к отстранению от деятельности в пределах России постепенно осуществляется. Microsoft практически полностью свернет бизнес в РФ, а то и "не останется совсем ничего", передает слова Смита телеканал "360".
При этом глава заявил о готовности Microsoft помочь своим сотрудникам из России, отмечает Царьград. Тех членов команды, которых коснутся нежелательные перемены, готовы поддержать по заслугам.