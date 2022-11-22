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Hi-tech
"Росатом" в начале 2023 года получит лицензию на первую малую наземную АЭС

"Росатом" в начале 2023 года получит лицензию на первую малую наземную АЭС

Госкорпорация "Росатом" в начале следующего года намерена получить лицензию на размещение первой наземной атомной станции малой мощности (АСММ). Объект построят на территории Якутии.
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На станцию получено положительное заключение, идет проектирование объекта. Об этом в рамках форума "Атомэкспо-2022" сообщил первый заместитель генерального директора "Росатома" – директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

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"В начале следующего года мы ожидаем получения лицензии на размещение атомной станции и рассчитываем ввести ее в эксплуатацию в 2028 году", – уточнил Комаров.

Атомную станцию в Якутии построят с использованием реактора "РИТМ-200". Лежащие в основе этой АЭС технические решения будут тиражироваться в России и за рубежом.

Сегодня в мире насчитывается около 50 проектов атомных станций малой мощности. Большая часть из них находится на этапе разработке. В стадии реализации четыре проекта, в том числе в России.

В форуме "Атомэкспо-2022" принимают участие ведущие эксперты из более чем 50 стран. Они обсуждают роль атомной энергетики в решении задач глобальной климатической повестки и достижении целей устойчивого развития ООН.

"Росатом" представил на форуме технологии для атомных станций малой мощности

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Фото: Алексей Башкиров/Пресс-служба госкорпорации "Росатом"
Автор: 22 ноября 2022, 14:31

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